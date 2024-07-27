Беспилотник Лелека 100 получил собственную монету от Нацбанка Украины27.07.24
Национальный банк Украины представил новую коллекционную монету номиналом 5 гривен, на которой изображен беспилотный летательный аппарат «Лелека-100» Вооружённых Сил Украины. Эта монета диаметром 35 мм изготовлена из нейзильбера и выпущена тиражом до 75 000 штук. Она была введена в оборот 22 июля.
«Лелека-100» — это украинский беспилотник, разработанный компанией DeViRo. Дрон был допущен к эксплуатации в ВСУ в 2016 году и официально принят на вооружение в 2021 году. Он имеет размах крыльев почти два метра и способен преодолевать расстояние до 100 километров, поднимаясь на высоту до 1500 метров.
Беспилотник обеспечивает до двух часов непрерывного полета с крейсерской скоростью 60-70 км/ч, а его максимальная скорость может достигать 120 км/ч. Комплекс оснащен модулями для оптического увеличения и тепловизором, что делает его эффективным для различных задач в условиях боевых действий.
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Беспилотник Лелека 100 получил собственную монету от Нацбанка Украиныбанк дрон события в Украине
«Лелека-100» — это украинский беспилотник, разработанный компанией DeViRo. Дрон был допущен к эксплуатации в ВСУ в 2016 году и официально принят на вооружение в 2021 году
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