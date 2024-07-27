Безпілотник Аист 100 отримав власну монету від Нацбанку України27.07.24
Національний банк України представив нову колекційну монету номіналом 5 гривень, на якій зображено безпілотний літальний апарат «Аист-100» Збройних Сил України. Ця монета діаметром 35 мм виготовлена з нейзильберу та випущена тиражем до 75 000 штук. Вона була введена в обіг 22 липня.
“Аист-100” – це український безпілотник, розроблений компанією DeViRo. Дрон був допущений до експлуатації у ЗСУ у 2016 році та офіційно прийнятий на озброєння у 2021 році. Він має розмах крил майже два метри та здатний долати відстань до 100 кілометрів, піднімаючись на висоту до 1500 метрів.
Безпілотник забезпечує до двох годин безперервного польоту з крейсерською швидкістю 60-70 км/год, яке максимальна швидкість може досягати 120 км/год. Комплекс оснащений модулями для оптичного збільшення та тепловізором, що робить його ефективним для різних завдань в умовах бойових дій.
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