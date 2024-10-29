Baseus выпустила серию комбинированных беспроводных зарядок Nomos29.10.24
Baseus представила серию новых беспроводных зарядных устройств Nomos, которые сочетают высокую мощность, компактные размеры и поддержку нескольких устройств одновременно.
Baseus Nomos 5-in-1 Desktop Charger Qi2 140 Вт
Это комбинированное зарядное устройство общей мощностью 140 Вт оснащено выдвижным кабелем USB-C, который поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. Также имеется подставка для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, которая складывается и удерживает смартфон с помощью магнитов. Зарядное устройство оснащено двумя USB-C портами и одним USB-A портом, позволяя заряжать до пяти устройств одновременно. Для контроля за зарядкой предусмотрен экран, отображающий параметры зарядки. Стоимость устройства составляет $150, а на старте продаж действуют скидки.
Baseus Nomos 8-in-1 Charging Station Qi2 67W
Эта тонкая зарядная станция поддерживает одновременное подключение до восьми устройств. Проводная зарядка обеспечивает мощность до 67 Вт, а беспроводная зарядка — до 15 Вт. Компактный дизайн дополняет съемный полутораметровый кабель питания, а само беспроводное зарядное устройство можно поднимать и складывать при необходимости. Цена устройства составляет $90.
Baseus Nomos Magnetic Power Bank Qi2 45 Вт 10000 мАч
Павербанк емкостью 10 000 мАч поддерживает магнитное крепление и может заряжать до трех устройств одновременно. Он обеспечивает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную зарядку мощностью до 45 Вт. Устройство имеет встроенную подставку, цифровой дисплей и компактные размеры — 106 x 67,8 x 19,6 мм. Стоимость составляет $82.
Baseus Nomos Retractable USB-C Cable 100 Вт 1,5 м
Выдвижной кабель USB-C поддерживает мощность зарядки до 100 Вт и имеет шесть фиксированных положений для регулировки длины до 1,5 метров. Оба конца кабеля извлекаются одновременно при потягивании за один из концов. Цена кабеля составляет $25.
Серия Nomos предлагает универсальные решения для зарядки, подходящие как для дома, так и для поездок, благодаря высокому качеству и разнообразным возможностям подключения.
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