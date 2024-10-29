Baseus випустила серію комбінованих бездротових зарядів Nomos29.10.24
Baseus представила серію нових бездротових зарядних пристроїв Nomos, які поєднують високу потужність, компактні розміри та підтримку кількох пристроїв одночасно.
Baseus Nomos 5-in-1 Desktop Charger Qi2 140 Вт
Цей комбінований зарядний пристрій загальною потужністю 140 Вт має висувний кабель USB-C, який підтримує зарядку потужністю до 100 Вт. Також є підставка для бездротової зарядки потужністю 15 Вт, яка складається та утримує смартфон за допомогою магнітів. Зарядний пристрій оснащений двома USB-C портами та одним USB-A портом, що дозволяє заряджати до п’яти пристроїв одночасно. Для контролю заряджання передбачений екран, що відображає параметри заряджання. Вартість пристрою складає $150, а на старті продажів діють знижки.
Baseus Nomos 8-in-1 Charging Station Qi2 67W
Ця тонка зарядна станція підтримує одночасне підключення до восьми пристроїв. Дротова зарядка забезпечує потужність до 67 Вт, а бездротова зарядка – до 15 Вт. Компактний дизайн доповнює знімний півтораметровий кабель живлення, а сам бездротовий зарядний пристрій можна піднімати та складати за потреби. Ціна пристрою складає $90.
Baseus Nomos Magnetic Power Bank Qi2 45 Вт 10000 мАг
Павербанк ємністю 10 000 мАг підтримує магнітне кріплення та може заряджати до трьох пристроїв одночасно. Він забезпечує бездротову зарядку потужністю 15 Вт та провідну зарядку потужністю до 45 Вт. Пристрій має вбудовану підставку, цифровий дисплей та компактні розміри – 106 x 67,8 x 19,6 мм. Вартість складає $82.
Baseus Nomos Retractable USB-C Cable 100 Вт 1,5 м
Висувний кабель USB-C підтримує потужність зарядки до 100 Вт та має шість фіксованих положень для регулювання довжини до 1,5 метрів. Обидва кінці кабелю витягуються одночасно при потягу за один з кінців. Ціна кабелю складає $25.
Серія Nomos пропонує універсальні рішення для зарядки, що підходять як для дому, так і для поїздок, завдяки високій якості та різноманітним можливостям підключення.
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