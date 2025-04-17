Baseus Qpow3 Power Bank заряжает iPhone 16 Pro Max до 55% всего за полчаса17.04.25
Компания Baseus анонсировала выпуск нового портативного аккумулятора Qpow3 ёмкостью 20000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Устройство уже доступно для предварительного заказа в Нидерландах и Франции.
По сравнению с предыдущей моделью линейки — Qpow2 — новая версия получила заметные улучшения. В числе ключевых изменений — увеличенная мощность зарядки, расширенные возможности подключения и обновлённая конструкция встроенных кабелей.
Модель Qpow3 позволяет одновременно заряжать до четырёх устройств. Два встроенных кабеля USB-C рассчитаны на выходную мощность до 45 Вт. Один из них выполнен в виде выдвижного элемента длиной 24,5 сантиметра, другой имеет складную форму и длину 13,5 сантиметра. Дополнительно предусмотрены порты USB-C и USB-A, которые также поддерживают ускоренные стандарты зарядки, включая PD 3.0, PPS и QC 4+.
Благодаря этим возможностям внешний аккумулятор способен, например, зарядить смартфон iPhone 16 Pro Max или Samsung Galaxy S24 Ultra до уровня 55% всего за полчаса. Общая ёмкость в 20000 мАч позволяет провести 3,4 цикла зарядки для iPhone 16, 1,9 цикла — для iPad Pro, и 2,4 цикла — для Huawei Mate 60. Зарядка самого аккумулятора осуществляется через USB-C с входной мощностью до 30 Вт.
Устройство оснащено светодиодным дисплеем, на котором отображается уровень оставшегося заряда.
В Нидерландах предварительные заказы открыты с ценой 59,99 евро, при этом официальные продажи стартуют с 1 мая. Во Франции поставки начнутся уже 15 апреля. Кроме того, подтверждена предстоящая доступность модели в ряде других европейских стран, включая Великобританию, Германию и Испанию, однако конкретные даты начала продаж пока не уточняются.
Ранее, в феврале, Baseus представила наушники Bowie MC1 в формате открытых клипс, позиционируемые как более доступная альтернатива аналогичным моделям от Bose и Huawei.
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Baseus Qpow3 Power Bank заряжает iPhone 16 Pro Max до 55% всего за полчаса аккумулятор
Компания Baseus анонсировала выпуск нового портативного аккумулятора Qpow3 ёмкостью 20000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.
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