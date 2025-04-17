Baseus Qpow3 Power Bank заряджає iPhone 16 Pro Max до 55% всього за півгодини17.04.25
Компанія Baseus анонсувала випуск нового портативного акумулятора Qpow3 ємністю 20000 мАг та підтримкою швидкої зарядки потужністю до 45 Вт. Пристрій доступний для попереднього замовлення в Нідерландах та Франції.
У порівнянні з попередньою моделлю лінійки Qpow2 нова версія отримала помітні поліпшення. Серед ключових змін – збільшена потужність зарядки, розширені можливості підключення та оновлена конструкція вбудованих кабелів.
Модель Qpow3 дозволяє одночасно заряджати до чотирьох пристроїв. Два вбудовані кабелі USB-C розраховані на вихідну потужність до 45 Вт. Один з них виконаний у вигляді висувного елемента завдовжки 24,5 сантиметра, інший має доладну форму і довжину 13,5 сантиметра. Додатково передбачені порти USB-C та USB-A, які також підтримують прискорені стандарти заряджання, включаючи PD 3.0, PPS та QC 4+.
Завдяки цим можливостям зовнішній акумулятор здатний, наприклад, зарядити смартфон iPhone 16 Pro Max або Samsung Galaxy S24 Ultra до рівня 55% лише за півгодини. Загальна ємність у 20000 мАг дозволяє провести 3,4 циклу зарядки для iPhone 16, 1,9 циклу – для iPad Pro, та 2,4 циклу – для Huawei Mate 60. Зарядка самого акумулятора здійснюється через USB-C з вхідною потужністю до 30 Вт.
Пристрій оснащений світлодіодним дисплеєм, на якому відображається рівень заряду, що залишився.
У Нідерландах попередні замовлення відкриті з ціною 59,99 євро, при цьому офіційний продаж стартує з 1 травня. У Франції поставки розпочнуться вже 15 квітня. Крім того, підтверджено майбутню доступність моделі в ряді інших європейських країн, включаючи Великобританію, Німеччину та Іспанію, проте конкретні дати початку продажів поки не уточнюються.
Раніше, у лютому, Baseus представила навушники Bowie MC1 у форматі відкритих кліпс, що позиціонуються як доступніша альтернатива аналогічним моделям від Bose і Huawei.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Baseus Qpow3 Power Bank заряджає iPhone 16 Pro Max до 55% всього за півгодини акумулятор
Компанія Baseus анонсувала випуск нового портативного акумулятора Qpow3 ємністю 20000 мАг та підтримкою швидкої зарядки потужністю до 45 Вт.
Asus ROG Delta 2 – гарнітура у білому кольорі та з автономністю 110 годин Asus навушники
Asus представила нову модель ігрової гарнітури у серії ROG Delta – варіант Moonlight White, виконаний у біло-сірому оформленні.
Сплатити штраф ТЦК у Резерв+ можна буде зі знижкою 50%
Netflix додала пошук фільмів та серіалів за зразковим описом
Mazda MX-5 отримає 2,5 л двигун та механічну КПП
Система штучного інтелекту Palantir прийняла на озброєння в НАТО
Anker Zolo – недорога бездротова зарядка з магнітним кріпленням
Nvidia GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti – офіційно представлені. Ціни від $299 та $379
Смартфони Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro пропонуються зі знижками
Asus ROG Strix SCAR 2025 – представлені перші в Україні ігрові ноутбуки з GeForce RTX 5090