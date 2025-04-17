Baseus Qpow3 Power Bank заряджає iPhone 16 Pro Max до 55% всього за півгодини

Компанія Baseus анонсувала випуск нового портативного акумулятора Qpow3 ємністю 20000 мАг та підтримкою швидкої зарядки потужністю до 45 Вт. Пристрій доступний для попереднього замовлення в Нідерландах та Франції.

У порівнянні з попередньою моделлю лінійки Qpow2 нова версія отримала помітні поліпшення. Серед ключових змін – збільшена потужність зарядки, розширені можливості підключення та оновлена ​​конструкція вбудованих кабелів.

Модель Qpow3 дозволяє одночасно заряджати до чотирьох пристроїв. Два вбудовані кабелі USB-C розраховані на вихідну потужність до 45 Вт. Один з них виконаний у вигляді висувного елемента завдовжки 24,5 сантиметра, інший має доладну форму і довжину 13,5 сантиметра. Додатково передбачені порти USB-C та USB-A, які також підтримують прискорені стандарти заряджання, включаючи PD 3.0, PPS та QC 4+.

Завдяки цим можливостям зовнішній акумулятор здатний, наприклад, зарядити смартфон iPhone 16 Pro Max або Samsung Galaxy S24 Ultra до рівня 55% лише за півгодини. Загальна ємність у 20000 мАг дозволяє провести 3,4 циклу зарядки для iPhone 16, 1,9 циклу – для iPad Pro, та 2,4 циклу – для Huawei Mate 60. Зарядка самого акумулятора здійснюється через USB-C з вхідною потужністю до 30 Вт.

Пристрій оснащений світлодіодним дисплеєм, на якому відображається рівень заряду, що залишився.

У Нідерландах попередні замовлення відкриті з ціною 59,99 євро, при цьому офіційний продаж стартує з 1 травня. У Франції поставки розпочнуться вже 15 квітня. Крім того, підтверджено майбутню доступність моделі в ряді інших європейських країн, включаючи Великобританію, Німеччину та Іспанію, проте конкретні дати початку продажів поки не уточнюються.

Раніше, у лютому, Baseus представила навушники Bowie MC1 у форматі відкритих кліпс, що позиціонуються як доступніша альтернатива аналогічним моделям від Bose і Huawei.