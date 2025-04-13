Bang & Olufsen выпустила колонки в корпусе из камня13.04.25
Датская компания Bang & Olufsen представила на Миланской неделе дизайна необычную новинку — каменную акустическую систему Beosound Balance Natura, разработанную совместно с итальянским брендом Antolini, специализирующимся на работе с натуральным камнем.
В честь партнёрства компании выпустили лимитированную коллекцию из 16 уникальных колонок. Каждая модель отличается индивидуальной комбинацией камней Antolini и отделкой из коллекции BO’s Atelier.
Основой Bang & Olufsen Beosound Balance Natura стала каменная подставка, которая не только поднимает динамик на оптимальную высоту, но и становится заметным акцентом в любом интерьере. Для пьедестала используются материалы из коллекций Antolini: кварц из линии Exclusive или окаменевшее дерево из серии Precioustone.
Между самой колонкой и каменной основой находится кольцо из анодированного алюминия. Оно дополняет дизайн и одновременно минимизирует вибрации, что позволяет добиться высокого качества звука.
Все 16 экземпляров Beosound Balance Natura будут созданы под заказ. Стоимость ограниченной серии не раскрывается и будет зависеть от выбранных материалов, тогда как стандартная версия Beosound Balance оценивается в $3300.
Компанія Bang & Olufsen представила нові бездротові навушники Beoplay Eleven, які стали першими в лінійці з можливістю заміни батарей, що відповідає майбутнім вимогам ЄС щодо сталого розвитку Навушники мають захист IP57, що дозволяє витримувати занурення на глибину до одного метра шуму на низьких частотах. дизайн забезпечує комфорт для різних форм та розмірів вух, зберігаючи ті ж 9,2-міліметрові динаміки, що й модель EX.
У Beoplay Eleven встановлено шість оновлених мікрофонів для покращення якості голосових дзвінків та роботи активного шумозаглушення.збільшується до 20 та 28 годин відповідно.
Хоча заміна батареї можлива, для цього потрібно звертатися до сервісного центру. Навушники доступні в кольорі натурального алюмінію за ціною 499 євро.
Bang & Olufsen анонсувала випуск нової моделі накладних бездротових навушників – Beoplay HX.
Beoplay HX отримали 40 мм драйвера із неодимовими магнітами.Частотний діапазон становить від 20 до 22000 Гц, опір – 24 Ом.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Bang & Olufsen выпустила колонки в корпусе из камня колонка
Датская компания Bang & Olufsen представила на Миланской неделе дизайна необычную новинку — каменную акустическую систему Beosound Balance Natura
Новые электрокары BYD EV заряжаются полностью за полчаса автомобиль электротранспорт
В Китае компания BYD представила первые электромобили на новой платформе Super e-Platform — седан Han L и внедорожник Tang L
Bang & Olufsen выпустила колонки в корпусе из камня
Новые электрокары BYD EV заряжаются полностью за полчаса
Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo
На экранах кулеров Corsair теперь можно запускать видео с YouTube
Купить видеокарты Acer Nitro Arc B570/B580 OC официально впервые стало возможно в Украине. Цены от 14 000 грн
40 % выработанной электроэнергии в мире обеспечены природой
США выводит на орбиту новый спутник GPS III
Компактная камера-принтер Fujifilm instax mini 41 стоит 110 евро
Капитализация технологических компаний стремительно падает из-за пошлин Трампа и надвигающегося кризиса