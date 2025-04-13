Bang & Olufsen выпустила колонки в корпусе из камня

Датская компания Bang & Olufsen представила на Миланской неделе дизайна необычную новинку — каменную акустическую систему Beosound Balance Natura, разработанную совместно с итальянским брендом Antolini, специализирующимся на работе с натуральным камнем.

В честь партнёрства компании выпустили лимитированную коллекцию из 16 уникальных колонок. Каждая модель отличается индивидуальной комбинацией камней Antolini и отделкой из коллекции BO’s Atelier.

Основой Bang & Olufsen Beosound Balance Natura стала каменная подставка, которая не только поднимает динамик на оптимальную высоту, но и становится заметным акцентом в любом интерьере. Для пьедестала используются материалы из коллекций Antolini: кварц из линии Exclusive или окаменевшее дерево из серии Precioustone.

Между самой колонкой и каменной основой находится кольцо из анодированного алюминия. Оно дополняет дизайн и одновременно минимизирует вибрации, что позволяет добиться высокого качества звука.

Все 16 экземпляров Beosound Balance Natura будут созданы под заказ. Стоимость ограниченной серии не раскрывается и будет зависеть от выбранных материалов, тогда как стандартная версия Beosound Balance оценивается в $3300.

Компанія Bang & Olufsen представила нові бездротові навушники Beoplay Eleven, які стали першими в лінійці з можливістю заміни батарей, що відповідає майбутнім вимогам ЄС щодо сталого розвитку Навушники мають захист IP57, що дозволяє витримувати занурення на глибину до одного метра шуму на низьких частотах. дизайн забезпечує комфорт для різних форм та розмірів вух, зберігаючи ті ж 9,2-міліметрові динаміки, що й модель EX.

У Beoplay Eleven встановлено шість оновлених мікрофонів для покращення якості голосових дзвінків та роботи активного шумозаглушення. збільшується до 20 та 28 годин відповідно.

Хоча заміна батареї можлива, для цього потрібно звертатися до сервісного центру. Навушники доступні в кольорі натурального алюмінію за ціною 499 євро.

Bang & Olufsen анонсувала випуск нової моделі накладних бездротових навушників – Beoplay HX.

Beoplay HX отримали 40 мм драйвера із неодимовими магнітами. Частотний діапазон становить від 20 до 22000 Гц, опір – 24 Ом.