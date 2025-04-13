Bang & Olufsen випустила колонки у корпусі з каменю

Данська компанія Bang & Olufsen представила на Міланському тижні дизайну незвичайну новинку – кам’яну акустичну систему Beosound Balance Natura, розроблену спільно з італійським брендом Antolini, що спеціалізується на роботі з натуральним каменем.

На честь партнерства компанії випустили лімітовану колекцію із 16 унікальних колонок. Кожна модель відрізняється індивідуальною комбінацією каменів Antolini та оздобленням з колекції BO’s Atelier.

Основою Bang & Olufsen Beosound Balance Natura стала кам’яна підставка, яка не тільки піднімає динамік на оптимальну висоту, але стає помітним акцентом у будь-якому інтер’єрі. Для п’єдесталу використовуються матеріали з колекцій Antolini: кварц з лінії Exclusive або скам’янілий дерево серії Precioustone.



Між самою колонкою та кам’яною основою знаходиться кільце з анодованого алюмінію. Воно доповнює дизайн і одночасно мінімізує вібрації, що дозволяє досягти високої якості звуку.

Всі 16 екземплярів Beosound Balance Natura будуть створені на замовлення. Вартість обмеженої серії не розкривається і залежатиме від вибраних матеріалів, тоді як стандартна версія Beosound Balance оцінюється у $3300.

Компанія Bang & Olufsen представила нові бездротові навушники Beoplay Eleven, які стали першими в лінійці з можливістю заміни батарей, що відповідає майбутнім вимогам ЄС щодо сталого розвитку. дизайн забезпечує комфорт для різних форм та розмірів вух, зберігаючи ті ж 9,2-міліметрові динаміки, що і модель EX.

У Beoplay Eleven встановлено шість обновлених мікрофонів для покращення якості голосових дзвінків та роботи активного шумозаглушення.<imgent=” pmloaded” src=”https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/11/htua-fon.gif” alt=”watermark” width=”3″ height=”3″ data-src=”https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/11/load />збільшується до 20 та 28 годин відповідно.

Хоча заміна батареї можлива, для цього потрібно звертатись до сервісного центру. Навушники доступні у кольорі натурального алюмінію за ціною 499 євро.

Bang & Olufsen анонсувала випуск нової моделі накладних бездротових навушників – Beoplay HX.