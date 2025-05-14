Audio-Technica выпустила виниловый проигрыватель с поддержкой Bluetooth в ретро-стиле

Японская компания Audio-Technica анонсировала специальную серию винилового плеера Sound Burger, созданную в коллаборации с модным брендом Wind and Sea. Модель получила индекс AT-SB727 WS и сочетает винтажный дизайн 1980-х с современными возможностями.

Audio-Technica Sound Burger, впервые выпущенный в 1982 году, сохранил фирменную форму, но теперь поддерживает Bluetooth, оснащён аккумулятором на 12 часов автономной работы и заряжается через USB-C. Устройство может воспроизводить пластинки на 33 и 45 оборотах в минуту и подключаться как к колонкам, так и к наушникам по беспроводной связи. Встроенный звукосниматель — собственной разработки Audio-Technica.

В рамках сотрудничества также были представлены футболка и сумка в стиле Wind and Sea — японского бренда, вдохновлённого серф-культурой Сан-Диего и уличной модой 1990-х. Его основал стилист Такаши Кумагаи в 2018 году.

Стоимость плеера составит 39 600 иен (~270 долларов). Продажи стартуют 12 мая на официальном сайте Audio-Technica и в японском Amazon. Одежду можно будет заказать с 12 по 18 мая на сайте A-T Accessories, поставка ожидается в июле.

Ранее Audio-Technica представила и другую эксклюзивную новинку — гарнитуру с изображением Дарта Вейдера, оформленную в традиционном японском стиле. Она комплектуется декоративной подставкой и деревянной коробкой с символикой Галактической Империи.