Audio-Technica выпустила виниловый проигрыватель с поддержкой Bluetooth в ретро-стиле14.05.25
Японская компания Audio-Technica анонсировала специальную серию винилового плеера Sound Burger, созданную в коллаборации с модным брендом Wind and Sea. Модель получила индекс AT-SB727 WS и сочетает винтажный дизайн 1980-х с современными возможностями.
Audio-Technica Sound Burger, впервые выпущенный в 1982 году, сохранил фирменную форму, но теперь поддерживает Bluetooth, оснащён аккумулятором на 12 часов автономной работы и заряжается через USB-C. Устройство может воспроизводить пластинки на 33 и 45 оборотах в минуту и подключаться как к колонкам, так и к наушникам по беспроводной связи. Встроенный звукосниматель — собственной разработки Audio-Technica.
В рамках сотрудничества также были представлены футболка и сумка в стиле Wind and Sea — японского бренда, вдохновлённого серф-культурой Сан-Диего и уличной модой 1990-х. Его основал стилист Такаши Кумагаи в 2018 году.
Стоимость плеера составит 39 600 иен (~270 долларов). Продажи стартуют 12 мая на официальном сайте Audio-Technica и в японском Amazon. Одежду можно будет заказать с 12 по 18 мая на сайте A-T Accessories, поставка ожидается в июле.
Ранее Audio-Technica представила и другую эксклюзивную новинку — гарнитуру с изображением Дарта Вейдера, оформленную в традиционном японском стиле. Она комплектуется декоративной подставкой и деревянной коробкой с символикой Галактической Империи.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
GTA VI, несомненно, самая ожидаемая игра индустрии. В YouTube ее трейлеры смотрят десятки миллионов за 12 часов, а Книга рекордов Гиннесса не успевает регистрировать рекордные цифры.
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Audio-Technica выпустила виниловый проигрыватель с поддержкой Bluetooth в ретро-стиле Bluetooth аудио
Audio-Technica Sound Burger, впервые выпущенный в 1982 году, сохранил фирменную форму, но теперь поддерживает Bluetooth, оснащён аккумулятором на 12 часов
Suneast Nano — одна из самых компактных флешек USB Type-C в мире USB Type-C накопитель
Стоимость флешки Suneast Nano зависит от объема памяти: версия на 128 ГБ стоит около $29, 256 ГБ — $49, а модель на 512 ГБ — $89
Audio-Technica выпустила виниловый проигрыватель с поддержкой Bluetooth в ретро-стиле
Suneast Nano — одна из самых компактных флешек USB Type-C в мире
Как выбрать пылесос для дома: ТОП-10 лучших моделей 2025 года
Figma получила новые ИИ-инструменты, подписка подорожала втрое
Lenovo Legion 9i — ноутбук с Intel Core Ultra 9 275HX и экраном 18″ с поддержкой пассивного 3D
Samsung Galaxy S25 Edge — представлен самый тонкий флагман компании
Razer Clio — подушка-наушники для геймеров
Call of Duty: Black Ops 6 стала рекордно прибыльной игрой и одновременно с низким удержанием пользователей
Стали известны системные требования Mafia: The Old Country