Audio-Technica випустила вініловий програвач з підтримкою Bluetooth у ретро-стилі14.05.25
Японська компанія Audio-Technica анонсувала спеціальну серію вінілового плеєра Sound Burger, створену в колаборації із модним брендом Wind and Sea. Модель отримала індекс AT-SB727 WS та поєднує вінтажний дизайн 1980-х із сучасними можливостями.
Audio-Technica Sound Burger, вперше випущений у 1982 році, зберіг фірмову форму, але тепер підтримує Bluetooth, оснащений акумулятором на 12 годин автономної роботи та заряджається через USB-C. Пристрій може відтворювати пластинки на 33 і 45 оборотах за хвилину і підключатися як до колонок, так і до навушників бездротового зв’язку. Вбудований звукознімач – власної розробки Audio-Technica.
У рамках співпраці також були представлені футболка та сумка у стилі Wind and Sea – японського бренду, натхненого серф-культурою Сан-Дієго та вуличною модою 1990-х. Його заснував стиліст Такаші Кумагаї у 2018 році.
Вартість плеєра становитиме 39 600 єн (~270 доларів). Продаж стартує 12 травня на офіційному сайті Audio-Technica і в японському Amazon. Одяг можна буде замовити з 12 по 18 травня на сайті A-T Accessories, постачання очікується у липні.
Раніше Audio-Technica представила й іншу ексклюзивну новинку – гарнітуру із зображенням Дарта Вейдера, оформлену у традиційному японському стилі. Вона комплектується декоративною підставкою та дерев’яною коробкою із символікою Галактичної Імперії.
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