Audi A6 и S6 E-tron получили запас хода 700 км и зарядку с 10 до 80% за 21 минуту06.08.24
Компания Audi готовится к выпуску новых моделей электромобилей в линейке E-tron, предлагая ценителям бренда электрические версии популярного среднеразмерного седана A6 и его спортивной модификации S6. Концепт A6 E-tron впервые был представлен на автосалоне Auto Shanghai в 2021 году, и серийная версия выглядит очень близкой к первоначальному концепту.
Передняя часть автомобиля оборудована тонкими фарами с адаптивными матричными светодиодами (доступны только за пределами США) и передней решеткой с текстурой, напоминающей рыбью чешую, окруженной темной маской.
На задней части автомобиля располагаются цифровые OLED-панели для задних фонарей, которые могут использоваться как дисплей для коммуникаций безопасности. В зависимости от рынка, автомобиль может быть оснащен либо традиционными боковыми зеркалами, либо тонкими виртуальными зеркалами, что обеспечивает низкий коэффициент сопротивления 0,21.
Интерьер A6 E-tron схож с новым Q6 E-tron, предлагая три дисплея, создающие «цифровую сцену», включая 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира с экраном конфиденциальности. Также доступен проекционный дисплей для водителя.
Audi разработала несколько версий электрических седанов. Среди них заднеприводная модель A6 E-tron в кузове Sportback, полноприводная модификация в кузове Sportback и спортивная версия S6 Sportback. Также будет доступна версия A6 E-tron Avant в кузове универсал. Запас хода на одном заряде составляет более 700 км.
A6 E-tron основан на новой 800-вольтовой платформе Volkswagen Premium Platform Electric (PPE), которая также используется в Audi Q6 E-tron и Porsche Macan EV. Все версии A6 E-tron оснащены аккумуляторами ёмкостью 100 кВт·ч (94,4 кВт·ч доступно для использования) и поддерживают быструю зарядку мощностью 270 кВт, что позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 21 минуту.
Самая быстрая версия, S6 E-tron, может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за 3,7 секунды благодаря системе контроля тяги «Старт контроль». Максимальная мощность S6 составляет 543 л.с., а максимальная скорость ─ 240 км/ч.
Новый электромобиль Audi A6 E-tron поступит в продажу в Европе в сентябре этого года.
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