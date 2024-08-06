Audi A6 та S6 E-tron отримали запас ходу 700 км та зарядку з 10 до 80% за 21 хвилину

Компанія Audi готується до випуску нових моделей електромобілів у лінійці E-tron, пропонуючи поціновувачам бренду електричні версії популярного середньорозмірного седана A6 та його спортивної модифікації S6. Концепт A6 E-tron вперше був представлений на автосалоні Auto Shanghai у 2021 році, і серійна версія виглядає дуже близькою до початкового концепту.

Передня частина автомобіля обладнана тонкими фарами з адаптивними матричними світлодіодами (доступні лише за межами США) та передніми гратами з текстурою, що нагадує риб’ячу луску, оточеною темною маскою.

На задній частині автомобіля розташовуються цифрові панелі OLED для задніх ліхтарів, які можуть використовуватися як дисплей для комунікацій безпеки. Залежно від ринку автомобіль може бути оснащений або традиційними бічними дзеркалами, або тонкими віртуальними дзеркалами, що забезпечує низький коефіцієнт опору 0,21.

Інтер’єр A6 E-tron схожий на новий Q6 E-tron, пропонуючи три дисплеї, що створюють «цифрову сцену», включаючи 10,9-дюймовий дисплей для переднього пасажира з екраном конфіденційності. Також доступний проекційний дисплей водія.



Audi розробила кілька версій електричних седанів. Серед них задньопривідна модель A6 E-tron у кузові Sportback, повнопривідна модифікація у кузові Sportback та спортивна версія S6 Sportback. Також буде доступна версія A6 E-tron Avant у кузові універсал. Запас ходу одному заряді становить понад 700 км.

A6 E-tron заснований на новій 800-вольтовій платформі Volkswagen Premium Platform Electric (PPE), яка також використовується у Audi Q6 E-tron та Porsche Macan EV. Усі версії A6 E-tron оснащені акумуляторами ємністю 100 кВт·год (94,4 кВт·год доступно для використання) та підтримують швидку зарядку потужністю 270 кВт, що дозволяє зарядити батарею з 10% до 80% за 21 хвилину.

Найшвидша версія S6 E-tron може розганятися з нуля до 100 км/год всього за 3,7 секунди завдяки системі контролю тяги «Старт контроль». Максимальна потужність S6 становить 543 к.с., а максимальна швидкість – 240 км/год.

Новий електромобіль Audi A6 E-tron надійде у продаж у Європі у вересні цього року.