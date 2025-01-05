Atari выпустила свою портативную консоль Gamestation Go для ретро-игр

Компания Atari анонсировала портативную консоль Gamestation Go, разработанную совместно с MyArcade Retro и предназначенную для запуска классических ретро-игр.

Устройство напоминает Steam Deck и оснащено HDMI-портом, разъемом для наушников, зарядным портом и двумя USB Type-C. На корпусе расположены D-Pad, кнопки X, Y, A, B, а также боковые триггеры R1, R2, L1 и L2. Особенностью консоли стал цифровой блок в правой части, предназначение которого пока неизвестно, и два аналоговых стика.

Официальная презентация Atari Gamestation Go состоится на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.

В конце 70-х и начале 80-х годов компания Atari было у всех на слуху в сфере игровых приставок. Теперь расстановка сил на этом рынке совсем иная, но на днях от генерального директора компании, Фреда Чеснейса (Fred Chesnais), стало известно, что Atari вернется с новой консолью своего производства.

Подробностей почти нет, кроме того, что новая приставка Atari основана на ПК-архитектуре. На прошлой неделе Atari выпустила тизер, из которого можно сделать вывод, что новая приставка, как и легендарная Atari 2600, будет иметь вставки из дерева (или под дерево).