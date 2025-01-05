Atari випустила свою портативну консоль Gamestation Go для ретро-ігор05.01.25
Компанія Atari анонсувала портативну консоль Gamestation Go, розроблену спільно з MyArcade Retro та призначену для запуску класичних ретро-ігор.
Пристрій нагадує Steam Deck та оснащений HDMI-портом, роз’ємом для навушників, зарядним портом та двома USB Type-C. На корпусі розташовані D-Pad, кнопки X, Y, A, B, а також бічні тригери R1, R2, L1 та L2. Особливістю консолі став цифровий блок у правій частині, призначення якого поки невідоме, і два аналогові стіки.
Офіційна презентація Atari Gamestation Go відбудеться на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня.
Наприкінці 70-х і на початку 80-х років компанія Atari була у всіх на слуху у сфері ігрових приставок. Тепер розстановка сил на цьому ринку зовсім інша, але днями від генерального директора компанії, Фреда Чеснейса (Fred Chesnais), стало відомо, що Atari повернеться з новою консоллю свого виробництва.
Подробиць майже немає, крім того, що нова приставка Atari базується на ПК-архітектурі. Минулого тижня Atari випустила тизер, з якого можна дійти невтішного висновку, що нова приставка, як і легендарна Atari 2600, матиме вставки з дерева (чи під дерево).
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