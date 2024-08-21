ASUS Zenbook S 16 с процессорами AMD Ryzen AI и в металлическом корпусе уже можно купить в Украине21.08.24
ASUS анонсировала поступление на украинский рынок нового лэптопа Zenbook S 16 (UM5606), выполненного на платформе AMD Strix Point. Этот ноутбук выделяется 16-дюймовым OLED-экраном, тонким металлическим корпусом с покрытием Ceraluminum и продвинутой системой охлаждения, использующей испарительную камеру и два вентилятора IceBlade.
В топовой конфигурации Zenbook S 16 оснащён процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объёмом 2 ТБ. Графику обрабатывает интегрированное видеоядро Radeon 890M. Среди других характеристик — беспроводной модуль Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, модуль безопасности Microsoft Pluton, инфракрасная веб-камера с поддержкой Windows Hello и аккумулятор на 78 Вт·ч.
Экран имеет разрешение 2880×1800 пикселей, 100% охват цветовой палитры DCI-P3, частоту обновления 120 Гц и сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500. Также стоит отметить толщину корпуса всего 11 мм, аудиоподсистему с шестью динамиками и тремя микрофонами, увеличенный тачпад и отдельную клавишу Microsoft Copilot. Процессор работает при 28-ваттном уровне TDP с минимальным шумом системы охлаждения.
Официальные продажи начнутся в конце месяца, а стоимость топовой конфигурации составит 94 499 гривен. ASUS Zenbook S 16 будет доступен в сером и белом цветах.
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