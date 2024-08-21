ASUS Zenbook S 16 з процесорами AMD Ryzen AI у металевому корпусі вже можна купити в Україні

ASUS анонсувала надходження на український ринок нового лептопу Zenbook S 16 (UM5606), виконаного на платформі AMD Strix Point. Цей ноутбук виділяється 16-дюймовим OLED-екраном, тонким металевим корпусом з покриттям Ceraluminum і просунутою системою охолодження, що використовує камеру випаровування і два вентилятори IceBlade.

У топовій конфігурації Zenbook S 16 оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7500 та твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 об’ємом 2 ТБ. Графік обробляє інтегроване відеоядро Radeon 890M. Серед інших характеристик – бездротовий модуль Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, модуль безпеки Microsoft Pluton, інфрачервона веб-камера з підтримкою Windows Hello та акумулятор на 78 Вт·год.

Екран має роздільну здатність 2880×1800 пікселів, 100% охоплення кольорової палітри DCI-P3, частоту оновлення 120 Гц і сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500. Також варто відзначити товщину корпусу всього 11 мм, аудіопідсистему з шістьма Copilot. Процесор працює при 28-ватному рівні TDP з мінімальним шумом системи охолодження.

Офіційний продаж розпочнеться наприкінці місяця, а вартість топової конфігурації становитиме 94 499 гривень. ASUS Zenbook S 16 буде доступний у сірому та білому кольорах.