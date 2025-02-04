Asus Zenbook A14 на процессорах Qualcomm Snapdragon X уже можно купить в Украине

Asus представила на Украине ультралегкий ноутбук Zenbook A14 (UX3407), созданный на основе процессоров Snapdragon X и изготовленный из инновационного материала Ceraluminum. Данное устройство сочетает в себе высокую производительность, энергоэффективность и расширенные возможности искусственного интеллекта, соответствующие стандартам Copilot+ PC.

Ноутбук весит менее 980 граммов, а его корпус Ceraluminum обеспечивает прочность и долговечность, оставаясь при этом легким. Благодаря процессорам Snapdragon X Zenbook A14 работает более 32 часов без подзарядки, а система охлаждения с двумя вентиляторами поддерживает эффективный температурный режим.

Интеллектуальные функции Copilot+ PC, реализуемые на основе NPU Qualcomm Hexagon, оптимизируют многозадачность и автоматизируют ряд процессов. Ноутбук поддерживает Windows Phone Link и Snapdragon Seamless. Инструменты безопасности, включая Microsoft Pluton, адаптивную блокировку и распознавание лиц, гарантируют защиту данных.

Дисплей ASUS Lumina OLED с тонкими рамками и разрешением Full HD обеспечивает качественное изображение, а акустическая система с поддержкой Snapdragon Sound создает эффект глубокого звучания. Есть удобная клавиатура и широкий набор портов.

Asus Zenbook A14 уже доступен в Украине по цене 72499 грн в конфигурации с процессором Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТВ.