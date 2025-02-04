Asus Zenbook A14 на процесорах Qualcomm Snapdragon X можна купити в Україні

Asus представила в Україні ультралегкий ноутбук Zenbook A14 (UX3407), створений на основі процесорів Snapdragon X та виготовлений із інноваційного матеріалу Ceraluminum. Цей пристрій поєднує високу продуктивність, енергоефективність та розширені можливості штучного інтелекту, що відповідають стандартам Copilot+ PC.

Ноутбук важить менше 980 грамів, а його корпус Ceraluminum забезпечує міцність та довговічність, залишаючись при цьому легким. Завдяки процесорам Snapdragon X Zenbook A14 працює понад 32 години без підзарядки, а система охолодження з двома вентиляторами підтримує ефективний температурний режим.

Інтелектуальні функції Copilot+ PC, що реалізуються на основі NPU Qualcomm Hexagon, оптимізують багатозадачність та автоматизують ряд процесів. Ноутбук підтримує Windows Phone Link та Snapdragon Seamless. Інструменти безпеки, включаючи Microsoft Pluton, адаптивне блокування та розпізнавання осіб, гарантують захист даних.

Дисплей ASUS Lumina OLED з тонкими рамками та роздільною здатністю Full HD забезпечує якісне зображення, а акустична система з підтримкою Snapdragon Sound створює ефект глибокого звучання. Є зручна клавіатура та широкий набір портів.

Asus Zenbook A14 вже доступний в Україні за ціною 72 499 грн у конфігурації з процесором Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD на 1 ТБ.