Asus VivoWatch 6 Aero оснащен датчиками ЭКГ05.05.25
Компания Asus анонсировала VivoWatch 6 Aero — первый в мире фитнес-браслет с поддержкой измерения артериального давления и электрокардиограммы (ЭКГ). В отличие от смарт-часов, новинка выполнена в формате компактного браслета и ориентирована на контроль состояния здоровья.
Вес устройства составляет 27 граммов с ремешком. Встроен 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей, а корпус выполнен в минималистичном дизайне. Основной акцент в конструкции сделан на точности медицинских измерений.
Браслет оснащен датчиками PPG, ECG, GPS и акселерометром, а также получил защиту от воды по стандарту 5ATM. Работа обеспечивается обновлённой платформой Asus Health AI 5.0. Для снятия показаний давления необходимо приложить палец к фронтальному сенсору, после чего данные отображаются на экране или в приложении.
Измерения проводятся с помощью технологии многослойного сенсорного напыления. Одновременно фиксируются давление, пульс, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма (HRV). Для повышения точности используются сенсоры на обеих сторонах устройства.
VivoWatch 6 Aero совместим с Android 10 и iOS 13 и выше. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.0, а автономность достигает до 5 дней при стандартном использовании и до 7 дней в энергосберегающем режиме.
Продажи уже начались в Китае по цене 1 199 юаней (примерно $165). Данных о международной доступности пока нет.
Также стало известно, что Asus выпустила новую гарнитуру ROG Delta 2 в белом исполнении Moonlight White. Устройство поддерживает до 110 часов автономной работы, комплектуется съёмным 10-мм микрофоном и доступно в Китае за 1 399 юаней (около $191).
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