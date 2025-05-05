Asus VivoWatch 6 Aero оснащений датчиками ЕКГ

Компанія Asus анонсувала VivoWatch 6 Aero – перший у світі фітнес-браслет із підтримкою вимірювання артеріального тиску та електрокардіограми (ЕКГ). На відміну від смарт-годин, новинка виконана у форматі компактного браслета та орієнтована на контроль стану здоров’я.

Вага пристрою становить 27 г з ремінцем. Вбудований 1,1-дюймовий AMOLED-дисплей, корпус виконаний в мінімалістичному дизайні. Основний акцент у конструкції зроблено на точності медичних вимірів.

Браслет оснащений датчиками PPG, ECG, GPS та акселерометром, а також отримав захист від води за стандартом 5ATM. Робота забезпечується оновленою платформою Asus Health AI 5.0. Для зняття показань тиску необхідно додати палець до фронтального сенсора, після чого дані відображаються на екрані або в додатку.

Вимірювання проводяться за допомогою технології багатошарового сенсорного напилення. Одночасно фіксуються тиск, пульс, рівень кисню в крові та варіабельність серцевого ритму (HRV). Для підвищення точності використовуються сенсори з обох боків пристрою.

VivoWatch 6 Aero сумісний з Android 10 та iOS 13 і вище. Підключення здійснюється за Bluetooth 5.0, а автономність досягає до 5 днів при стандартному використанні та до 7 днів у енергозберігаючому режимі.

Продаж вже розпочався в Китаї за ціною 1 199 юанів (приблизно $165). Даних про міжнародну доступність поки що немає.

Також стало відомо, що Asus випустила нову гарнітуру ROG Delta 2 у білому виконанні Moonlight White. Пристрій підтримує до 110 годин автономної роботи, комплектується знімним 10-мм мікрофоном і доступний у Китаї за 1 399 юанів (близько $191).