Asus: Программа вознаграждений ROG Elite Rewards доступна в Украине

Бренд Republic of Gamers (ROG) расширяет границы своей программы лояльности, предлагая украинским геймерам возможность получать фирменные аксессуары, цифровой контент, коды для игр и другие эксклюзивные награды.

ROG Elite Rewards позволяет владельцам устройств ROG зарабатывать баллы, выполняя различные задания: от регистрации продукции и прохождения опросов до просмотра стримов и участия в активностях бренда в социальных сетях. Накопленные баллы можно обменять на призы, включая подарочные сертификаты, одежду с символикой ROG, игровые аксессуары и популярные видеоигры.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Asus, активировать учетную запись программы и согласиться с ее условиями. Участвовать могут только совершеннолетние владельцы продукции ROG.

Программа предлагает несколько уровней, отражающих степень вовлеченности пользователей. Начальный уровень Explorer открывает доступ к цифровым бонусам и играм. Уровень Professional расширяет список наград. Elite добавляет специальный значок в аккаунте, а эксклюзивный Super Elite доступен только по приглашению и позволяет участвовать в розыгрышах самых ценных призов.

Дополнительно ROG регулярно проводит трансляции на YouTube и Twitch, где пользователи могут получать бонусные коды для ускоренного накопления баллов.