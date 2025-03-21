Asus: Программа вознаграждений ROG Elite Rewards доступна в Украине21.03.25
Бренд Republic of Gamers (ROG) расширяет границы своей программы лояльности, предлагая украинским геймерам возможность получать фирменные аксессуары, цифровой контент, коды для игр и другие эксклюзивные награды.
ROG Elite Rewards позволяет владельцам устройств ROG зарабатывать баллы, выполняя различные задания: от регистрации продукции и прохождения опросов до просмотра стримов и участия в активностях бренда в социальных сетях. Накопленные баллы можно обменять на призы, включая подарочные сертификаты, одежду с символикой ROG, игровые аксессуары и популярные видеоигры.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Asus, активировать учетную запись программы и согласиться с ее условиями. Участвовать могут только совершеннолетние владельцы продукции ROG.
Программа предлагает несколько уровней, отражающих степень вовлеченности пользователей. Начальный уровень Explorer открывает доступ к цифровым бонусам и играм. Уровень Professional расширяет список наград. Elite добавляет специальный значок в аккаунте, а эксклюзивный Super Elite доступен только по приглашению и позволяет участвовать в розыгрышах самых ценных призов.
Дополнительно ROG регулярно проводит трансляции на YouTube и Twitch, где пользователи могут получать бонусные коды для ускоренного накопления баллов.
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Asus: Программа вознаграждений ROG Elite Rewards доступна в Украине Asus события в Украине
Бренд Asus Republic of Gamers (ROG) расширяет границы своей программы лояльности, предлагая украинским геймерам возможность получать фирменные аксессуары
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