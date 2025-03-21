Asus: Програма винагород ROG Elite Rewards доступна в Україні

Бренд Republic of Gamers (ROG) розширює межі своєї програми лояльності, пропонуючи українським геймерам можливість отримати фірмові аксесуари, цифровий контент, коди для ігор та інші ексклюзивні нагороди.

ROG Elite Rewards дозволяє власникам пристроїв ROG заробляти бали, виконуючи різні завдання: від реєстрації продукції та проходження опитувань до перегляду стримувань та участі в активності бренду в соціальних мережах. Нагромаджені бали можна обміняти на призи, включаючи подарункові сертифікати, одяг із символікою ROG, ігрові аксесуари та популярні відеоігри.

Для участі необхідно зареєструватися на сайті Asus, активувати обліковий запис програми та погодитись з її умовами. Участь можуть брати тільки повнолітні власники продукції ROG.

Програма пропонує кілька рівнів, що відображають ступінь залучення користувачів. Початковий рівень Explorer відкриває доступ до цифрових бонусів та ігор. Рівень Professional розширює перелік нагород. Elite додає спеціальний значок в обліковому записі, а ексклюзивний Super Elite доступний лише на запрошення і дозволяє брати участь у розіграшах найцінніших призів.

Додатково ROG регулярно проводить трансляції на YouTube та Twitch, де користувачі можуть отримувати бонусні коди для прискореного накопичення балів.