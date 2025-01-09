Asus показала первую в мире внешнюю видеокарту Nvidia GeForce 5090 с Thunderbolt 5

Asus продолжает совершенствовать свою линейку внешних видеокарт и представила новую модель, которая позволяет интегрировать GeForce 5090 в компактный корпус, который подключается к ноутбукам или мини-ПК через один кабель. Внешняя видеокарта использует новый стандарт Thunderbolt 5, обеспечивающий скорость передачи данных до 80 Гбит/сек в обе стороны, что значительно превосходит возможности предыдущих стандартов.

Новый интерфейс позволяет передавать до 140 Вт электроэнергии, подключать два монитора с помощью HDMI 2.1 и DP 2.1, а также подключать устройства через кард-ридер microSD или порты USB-A, которые поддерживают скорость передачи данных до 10 Гбит/сек. Вдобавок, через Thunderbolt 5 доступно проводное интернет-соединение со скоростью до 5 Гбит/сек.

Thunderbolt 5 предоставляет такую же высокую скорость передачи данных, как и внутренние PCI Express 5.0 интерфейсы, что позволяет одновременно заниматься другими задачами, не влияя на производительность видеокарты. Например, скачивание игры или копирование файлов не замедлит обмен данными с GPU.

В отличие от предыдущей модели, которая использовала проприетарный разъем Asus, новая версия внешней видеокарты стала на 25% легче и на 18% меньше по размеру. Блок питания мощностью 350 Вт теперь встроен в корпус, что добавляет удобства и уменьшает количество внешних устройств.

Asus XG Mobile поступит в продажу в первом квартале 2025 года. Цена топовой версии с GeForce RTX 5090 составит $2199,99, а версия с RTX 5070 Ti будет стоить $1199,99. Несмотря на высокую цену, устройство отличается высокой мобильностью и компактностью, что делает его удобным для путешествий и работы в разных условиях.

Кроме того, новая модель будет совместима с Thunderbolt 4, что расширяет ее возможности подключения, особенно в свете ограниченного числа устройств с поддержкой Thunderbolt 5. Внешняя видеокарта будет работать не только с ноутбуками Asus, но и с другими устройствами, такими как портативная консоль Asus ROG Ally, которая уже поддерживает использование внешних графических процессоров. В дальнейшем Thunderbolt 5 будет раскрывать свой потенциал для использования на полную мощность.