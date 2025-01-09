Asus показала першу у світі зовнішню відеокарту Nvidia GeForce 5090 з Thunderbolt 5

Asus продовжує вдосконалювати свою лінійку зовнішніх відеокарт та представила нову модель, яка дозволяє інтегрувати GeForce 5090 у компактний корпус, який підключається до ноутбуків або міні-ПК через один кабель. в обидві сторони, що значно перевершує можливості попередніх стандартів.

Новий інтерфейс дозволяє передавати до 140 Вт електроенергії, підключати два монітори за допомогою HDMI 2.1 та DP 2.1, а також підключати пристрої через кард-рідер microSD або порти USB-A, які підтримують швидкість передачі даних до 10 Гбіт/сек. Додатково через Thunderbolt. 5 доступне дротове інтернет-з’єднання зі швидкістю до 5 Гбіт/сек.

Thunderbolt 5 надає таку ж високу швидкість передачі даних, як і внутрішні PCI Express 5.0 інтерфейси, що дозволяє одночасно займатися іншими завданнями, не впливаючи на продуктивність відеокарти.

На відміну від попередньої моделі, яка використовувала пропрієтарний роз’єм Asus, нова версія зовнішньої відеокарти стала на 25% легшою і на 18% меншою за розміром. Asus XG Mobile надійде в продаж у першому кварталі 2025 року. його зручним для подорожей та роботи в різних умовах.

Крім того, нова модель буде сумісна з Thunderbolt 4, що розширює її можливості підключення, особливо у світлі обмеженої кількості пристроїв з підтримкою Thunderbolt 5. Зовнішня відеокарта працюватиме не лише з ноутбуками Asus, але й іншими пристроями, такими як портативна консоль Asus ROG Ally, яка вже підтримує використання зовнішніх графічних процесорів. розкривати свій потенціал для використання на повну потужність.