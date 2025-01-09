Asus показала першу у світі зовнішню відеокарту Nvidia GeForce 5090 з Thunderbolt 509.01.25
Asus продовжує вдосконалювати свою лінійку зовнішніх відеокарт та представила нову модель, яка дозволяє інтегрувати GeForce 5090 у компактний корпус, який підключається до ноутбуків або міні-ПК через один кабель. в обидві сторони, що значно перевершує можливості попередніх стандартів.
Новий інтерфейс дозволяє передавати до 140 Вт електроенергії, підключати два монітори за допомогою HDMI 2.1 та DP 2.1, а також підключати пристрої через кард-рідер microSD або порти USB-A, які підтримують швидкість передачі даних до 10 Гбіт/сек. Додатково через Thunderbolt. 5 доступне дротове інтернет-з’єднання зі швидкістю до 5 Гбіт/сек.
Thunderbolt 5 надає таку ж високу швидкість передачі даних, як і внутрішні PCI Express 5.0 інтерфейси, що дозволяє одночасно займатися іншими завданнями, не впливаючи на продуктивність відеокарти.
На відміну від попередньої моделі, яка використовувала пропрієтарний роз’єм Asus, нова версія зовнішньої відеокарти стала на 25% легшою і на 18% меншою за розміром. Asus XG Mobile надійде в продаж у першому кварталі 2025 року. його зручним для подорожей та роботи в різних умовах.
Крім того, нова модель буде сумісна з Thunderbolt 4, що розширює її можливості підключення, особливо у світлі обмеженої кількості пристроїв з підтримкою Thunderbolt 5. Зовнішня відеокарта працюватиме не лише з ноутбуками Asus, але й іншими пристроями, такими як портативна консоль Asus ROG Ally, яка вже підтримує використання зовнішніх графічних процесорів. розкривати свій потенціал для використання на повну потужність.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Kawa Mini 3 цікавий насамперед тим, що має дуже маленькі розміри, пропонуючи зйомку відео в 2К. Подивимося на що він годиться
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Asus показала першу у світі зовнішню відеокарту Nvidia GeForce 5090 з Thunderbolt 5 Asus CES Nvidia відеокарта
На відміну від попередньої моделі, яка використовувала пропрієтарний роз’єм Asus, нова версія зовнішньої відеокарти стала на 25% легшою і на 18% меншою за розміром
Стандарт HDMI 2.2 з пропускною спроможністю 96 Гбіт/с представлений офіційно CES розробка
Пристрої з підтримкою HDMI 2.2 з’являться не відразу. Фінальні специфікації будуть передані партнерам у першій половині 2025 року
Asus показала першу у світі зовнішню відеокарту Nvidia GeForce 5090 з Thunderbolt 5
Нова клавіатура підвищеної ергономічності від Microsoft коштує $120
Знижки та подарунки за покупку смартфона POCO X7 Pro
Ігрові ноутбуки Asus ROG серій Strix, Flow та Zephyrus на CES 2025
CES 2025: нові монітори Samsung Odyssey OLED підтримують частоту оновлення до 500 Гц
Смартфони Samsung Galaxy S25 представлять 22 січня 2025 року
Представлена відеокарта Nvidia GeForce RTX 5090. Ціна – $1999
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) з 27-дюймовою матрицею QHD підтримує частоту оновлення до 500 Гц
Кіностудія Довженка запустила свій онлайн-кінотеатр