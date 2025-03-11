Армия США отказывается от GPS и начала разработку альтернативной системы навигации11.03.25
Армия США одобрила массовое производство системы позиционирования, навигации и хронометража (PNT), разработанной компанией Collins Aerospace. Эта система, названная Mounted Assured PNT System (MAPS), предназначена для работы в условиях, когда GPS-сигналы могут быть заглушены или подделаны врагом.
MAPS Generation II использует алгоритмы слияния данных от датчиков и не радиочастотных систем, что обеспечивает точные данные о местоположении и времени. Это позволяет армии эффективно действовать в условиях отказа от традиционных GPS-систем. Система включает внутренний навигационный модуль, который объединяет данные с различных датчиков, и антенную защиту от глушения, устанавливаемую на боевых машинах.
Разработка системы заняла более шести лет, и на сегодняшний день армия США уже вложила около 500 миллионов долларов в программу PNT. В 2025 финансовом году планируется закупка 619 систем MAPS GEN II на сумму 130 миллионов долларов, включая запчасти, испытания и инженерные модификации для различных подразделений.
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Армия США отказывается от GPS и начала разработку альтернативной системы навигации война навигация
Армия США одобрила массовое производство системы позиционирования, навигации и хронометража (PNT), разработанной компанией Collins Aerospace.
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