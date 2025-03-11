Армія США відмовляється від GPS і починає розробку альтернативної системи навігації11.03.25
Армія США схвалила масове виробництво системи позиціонування, навігації та хронометражу (PNT), розробленої компанією Collins Aerospace. Ця система, названа Mounted Assured PNT System (MAPS), призначена для роботи в умовах, коли GPS-сигнали можуть бути заглушені або підроблені ворогом.
MAPS Generation II використовує алгоритми злиття даних від датчиків і не радіочастотних систем, що забезпечує точні дані про місцезнаходження та час. Це дозволяє армії ефективно діяти за умов відмовитися від традиційних GPS-систем. Система включає внутрішній навігаційний модуль, який поєднує дані з різних датчиків, та антенний захист від глушіння, що встановлюється на бойових машинах.
Розробка системи зайняла понад шість років, і на сьогоднішній день армія США вже вклала близько 500 мільйонів доларів у програму PNT. У 2025 фінансовому році планується закупівля 619 систем MAPS GEN II на суму 130 мільйонів доларів, включаючи запчастини, випробування та інженерні модифікації для різних підрозділів.
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Армія США відмовляється від GPS і починає розробку альтернативної системи навігації війна навігація
Армія США схвалила масове виробництво системи позиціонування, навігації та хронометражу (PNT), розробленої компанією Collins Aerospace.
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