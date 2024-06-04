ARM разработала новые процессорные ядра Cortex-X925, A725, A520 и графику Immortalis-G925, Mali-G725 и G62504.06.24
В 2024 году ARM сосредоточена на совершенствовании прошлогодней архитектуры ARMv9.2. Компания переводит все новейшие ядра на усовершенствованный 3-нм техпроцесс, который должен обеспечить прирост производительности энергоэффективности и масштабируемости.
Новые ядра Cortex
ARM представила новые и обновленные процессорные ядра ARMv9, а также встроенные графические процессоры. Среди них ядра Cortex-X925, Cortex-A725 и обновленное Cortex-A520, а также видеочипы Immortalis-G925, Mali-G725 и Mali-G625. Они обещают высокие частоты работы, оптимальные показатели мощности и производительности, архитектура ARMv9.2, оптимизированная для 3-нм техпроцесса, претерпела значительные улучшения, включая новое большое ядро Cortex X925, предназначенное для мобильных устройств.
Улучшения обеспечивают более высокие тактовые частоты и эффективность за счет инноваций в конвейере выполнения, предсказании разветвлений и выполнении вне порядка. Ядра Cortex X925 могут работать на частоте до 3,8 ГГц и обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями. ARM также говорит о продлении срока работы от аккумулятора и улучшенном управлении температурой. Новые библиотеки KleidiAI предоставлены для разработчиков.
Новая интегрированная графика Immortalis
Новые графические процессоры ARM — Immortalis-G925, Mali-G725 и Mali-G625 — предназначены для широкого спектра потребительских устройств, от флагманских смартфонов до умных часов и прочих устройств. Immortalis-G925 с более чем 10 ядрами предназначен для высокопроизводительных устройств, таких как флагманские смартфоны. Mali-G725, с 6 до 9 ядрами, предназначен для премиальных телефонов и обеспечивает поддержку API на уровне старшей модели, но оптимизирован для устройств среднего уровня.
Mali-G625 с 1 до 5 ядрами рассчитан на умные часы и бюджетные смартфоны. Новые графические процессоры представляют собой второе поколение встроенной графики 5-го поколения, представленной ARM в 2023 году. Immortalis-G925 обеспечивает увеличение производительности в играх на 37% при снижении энергопотребления на 30% по сравнению с Immortalis-G720. ARM утверждает, что Immortalis-G925 предлагает улучшение производительности в различных играх и трассировке лучей, а также расширенную поддержку шейдерных ядер. Кроме того, значительное внимание уделено улучшению обработки искусственного интеллекта.
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