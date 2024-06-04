ARM розробила нові процесорні ядра Cortex та графіку Immortalis. Приріст продуктивності – більше 30 %

У 2024 році ARM зосереджено на вдосконаленні торішньої архітектури ARMv9.2. Компанія переводить усі нові ядра на вдосконалений 3-нм техпроцес, який має забезпечити приріст продуктивності енергоефективності та масштабованості.

Нові ядра Cortex

ARM представила нові та оновлені процесорні ядра ARMv9, а також вбудовані графічні процесори. Серед них ядра Cortex-X925, Cortex-A725 та оновлене Cortex-A520, а також відеочіпи Immortalis-G925, Mali-G725 та Mali-G625. Вони обіцяють високі частоти роботи, оптимальні показники потужності та продуктивності, архітектура ARMv9.2, оптимізована для 3-нм техпроцесу, зазнала значних покращень, включаючи нове велике ядро ​​Cortex X925, призначене для мобільних пристроїв.

Поліпшення забезпечують більш високі тактові частоти та ефективність за рахунок інновацій у конвеєрі виконання, передбаченні розгалужень та виконанні поза порядком. Ядра Cortex X925 можуть працювати на частоті до 3,8 ГГц та забезпечують значний приріст продуктивності порівняно з попередніми поколіннями. ARM також говорить про продовження терміну роботи від акумулятора та покращене керування температурою. Нові бібліотеки KleidiAI надаються для розробників.

Нова інтегрована графіка Immortalis

Нові графічні процесори ARM – Immortalis-G925, Mali-G725 та Mali-G625 – призначені для широкого спектру споживчих пристроїв, від флагманських смартфонів до розумного годинника та інших пристроїв. Immortalis-G925 з більш ніж 10 ядрами призначений для високопродуктивних пристроїв, таких як флагманські смартфони. Mali-G725, з 6 до 9 ядрами, призначений для преміальних телефонів та забезпечує підтримку API на рівні старшої моделі, але оптимізований для пристроїв середнього рівня.

Mali-G625 з 1 до 5 ядрами розрахований на розумний годинник та бюджетні смартфони. Нові графічні процесори є другим поколінням вбудованої графіки 5-го покоління, представленої ARM в 2023 році. Immortalis-G925 забезпечує збільшення продуктивності в іграх на 37% за зниження енергоспоживання на 30% порівняно з Immortalis-G720. ARM стверджує, що Immortalis-G925 пропонує покращення продуктивності в різних іграх та трасуванні променів, а також розширену підтримку шейдерних ядер. Крім того, значну увагу приділено покращенню обробки штучного інтелекту.