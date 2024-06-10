Архитектуре x86 почти 50 лет. Процессор Intel 8086 был представлен 8 июня 1978 года10.06.24
Процессор Intel 8086 оказал огромное влияние на компьютерную индустрию, заложив основу для архитектуры x86, которая до сих пор используется на большинстве компьютеров. Представленный 8 июня 1978 года, этот процессор начал эру доминирования Intel в мире микропроцессоров.
Разработанный командой под руководством Стивена Морса, Intel 8086 появился в условиях жесткой конкуренции с Motorola, чей процессор 6800 был очень популярен. В отличие от 6800, использовавшего плоское адресное пространство, 8086 применял сегментированную адресацию памяти, что позволило создать более мощные и универсальные вычислительные устройства. Этот процессор положил начало целой линейке чипов, включая 80286, 80386, 80486 и легендарную серию Pentium, пришедшую на смену 80486.
Одним из самых значимых аспектов наследия 8086 является его архитектура набора инструкций (ISA), которая поддерживалась и расширялась на протяжении десятилетий. В знак признания его важности, в 2018 году, к сорокалетию 8086, Intel выпустила процессор Core i7-8086K, подчеркивая продолжение его наследия в современных технологиях.
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Архитектуре x86 почти 50 лет. Процессор Intel 8086 был представлен 8 июня 1978 годаIntel история процессор
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