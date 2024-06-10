Архітектура x86 майже 50 років. Процесор Intel 8086 був представлений 8 червня 1978 року

Процесор Intel 8086 вплинув на комп’ютерну індустрію, заклавши основу для архітектури x86, яка досі використовується на більшості комп’ютерів. Представлений 8 червня 1978 року, цей процесор розпочав епоху домінування Intel у світі мікропроцесорів.

Розроблений командою під керівництвом Стівена Морса, Intel 8086 з’явився в умовах жорсткої конкуренції з Motorola, процесор якого 6800 був дуже популярний. На відміну від 6800, використовував плоский адресний простір, 8086 застосовував сегментовану адресацію пам’яті, що дозволило створити потужніші та універсальні обчислювальні пристрої. Цей процесор започаткував цілу лінійку чіпів, включаючи 80286, 80386, 80486 і легендарну серію Pentium, яка прийшла на зміну 80486.

Одним із найбільш значущих аспектів спадщини 8086 є його архітектура набору інструкцій (ISA), яка підтримувалася та розширювалася протягом десятиліть. На знак визнання його важливості, у 2018 році, до сорокаріччя 8086, Intel випустила процесор Core i7-8086K, наголошуючи на продовженні його спадщини в сучасних технологіях.