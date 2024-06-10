Архітектура x86 майже 50 років. Процесор Intel 8086 був представлений 8 червня 1978 року10.06.24
Процесор Intel 8086 вплинув на комп’ютерну індустрію, заклавши основу для архітектури x86, яка досі використовується на більшості комп’ютерів. Представлений 8 червня 1978 року, цей процесор розпочав епоху домінування Intel у світі мікропроцесорів.
Розроблений командою під керівництвом Стівена Морса, Intel 8086 з’явився в умовах жорсткої конкуренції з Motorola, процесор якого 6800 був дуже популярний. На відміну від 6800, використовував плоский адресний простір, 8086 застосовував сегментовану адресацію пам’яті, що дозволило створити потужніші та універсальні обчислювальні пристрої. Цей процесор започаткував цілу лінійку чіпів, включаючи 80286, 80386, 80486 і легендарну серію Pentium, яка прийшла на зміну 80486.
Одним із найбільш значущих аспектів спадщини 8086 є його архітектура набору інструкцій (ISA), яка підтримувалася та розширювалася протягом десятиліть. На знак визнання його важливості, у 2018 році, до сорокаріччя 8086, Intel випустила процесор Core i7-8086K, наголошуючи на продовженні його спадщини в сучасних технологіях.
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
У лінійку мишок Logitech G502 2023 входить кілька моделей – з приставками в назві X, X Plus і Lightspeed. Розглянемо середній варіант
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Архітектура x86 майже 50 років. Процесор Intel 8086 був представлений 8 червня 1978 рокуIntel історія процесор
Представлений 8 червня 1978 року процесор Intel 8086 почав еру домінування Intel у світі мікропроцесорів.
CEO ARM та Qualcomm: за 5 років половина ПК на ринку буде працювати на ARM-процесорахQualcomm комп'ютер процесор
Генеральний директор ARM Holdings Рене Хаас та CEO Qualcomm Кріштіано Амон очікують значного зростання частки процесорів на базі ARM у ПК з Windows