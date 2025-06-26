Apple Music, Spotify, YouTube Music призывают заблокировать российскую музыку в Украине

Общественная организация «УААСП» — крупнейшее авторское сообщество Украины — обратилась к органам государственной власти с просьбой инициировать переговоры с международными стриминговыми сервисами относительно технической блокировки российской музыки на территории Украины.

Открытое обращение направлено в Офис Президента, Кабинет Министров, Верховную Раду, Совет национальной безопасности и обороны, а также к Уполномоченному по защите государственного языка и другим госорганам. Под письмом подписались 150 украинских артистов, включая участников групп «ТНМК», «Друга Ріка», Melovin и других.

В заявлении говорится, что несмотря на полномасштабную войну, Россия продолжает культурную и информационную экспансию в Украине, в том числе через продвижение русскоязычного музыкального контента. Авторы обращения подчеркивают, что подобная деятельность сочетается с военными действиями и террористической агрессией со стороны РФ.

«Проблема однако тут в том, что не сервисы продвигают российскую музыку в Украине, а сами жители нашей страны не перестают лайкать и прослушивать треки из московии снова и снова. Чарты составляются не на основе алгоритмов, а на основании предпочтений пользователей. Русские в топе музыки по Украине это не вина Apple Music, Spotify, YouTube Music, а наследие предпочтений русского для некоторых украинцев» — комментарий нашей редакции.

Организация привела несколько конкретных примеров. В частности, русскоязычные треки Sigma Boy и Homey группы AY YOLA недавно стали вирусными и заняли верхние позиции в чартах Apple Music Ukraine. По мнению инициаторов обращения, даже несмотря на постоянные атаки дронами-«шахедами», ракетами и снарядами, украинская аудитория продолжает активно слушать российскую музыку, а российская сторона инвестирует значительные ресурсы в её продвижение.

Кроме того, сами музыканты вышеупомянутых российских групп публично сообщили, что получают ощутимую прибыль от прослушиваний из Украины, и заявили, что направляют эти средства на поддержку российских военных, задействованных в войне против Украины.

В «УААСП» подчеркивают, что за три года войны государство так и не предприняло системных шагов для ограничения влияния российского музыкального контента. В этой связи авторы призывают органы власти начать диалог с Apple Music, Spotify, YouTube Music и другими сервисами с целью технически ограничить доступ к российской музыке для пользователей в Украине. При необходимости — разработать и внедрить соответствующее законодательство.

В заявлении отмечается, что украинская музыкальная индустрия военного времени не располагает достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно противостоять масштабной медиатехнологической машине, за которой, как утверждается, стоит координация ФСБ и финансирование от российских нефтегазовых доходов.

Напомним, в феврале 2025 года петиция с требованием запретить русскоязычные песни на стриминговых платформах в Украине набрала 28 тысяч подписей всего за пять дней. Её автор, Александр Леоненко, призвал правительство внести изменения в законодательство, чтобы обязать сервисы вроде Apple Music, Spotify и YouTube Music ограничить доступ к такому контенту, независимо от гражданства исполнителя.

Кабинет Министров направил эту петицию на рассмотрение в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который имеет полномочия вести переговоры с зарубежными компаниями о блокировке контента в украинском сегменте.

В апреле 2025 года в Верховной Раде начались обсуждения возможного запрета на доступ к русскоязычной музыке на стриминговых платформах для пользователей из Украины. Во время заседания профильного подкомитета по музыкальной индустрии выяснилось, что на данный момент отсутствуют действенные механизмы для реализации такого запрета, а сами стриминговые платформы отказываются ограничивать контент по требованию украинской стороны.

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram