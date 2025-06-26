Apple Music, Spotify, YouTube Music закликають заблокувати російську музику в Україні

Громадська організація «УААСП» – найбільша авторська спільнота України – звернулася до органів державної влади з проханням ініціювати переговори з міжнародними стрімінговими сервісами щодо технічного блокування російської музики на території України.

Відкрите звернення направлено до Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Ради національної безпеки та оборони, а також до Уповноваженого із захисту державної мови та інших держорганів. Під листом підписалися 150 українських артистів, включаючи учасників гуртів ТНМК, Друга Ріка, Melovin та інших.

У заяві йдеться про те, що незважаючи на повномасштабну війну, Росія продовжує культурну та інформаційну експансію в Україні, в тому числі через просування російськомовного музичного контенту. Автори звернення наголошують, що подібна діяльність поєднується з військовими діями та терористичною агресією з боку РФ.

“Проблема однак тут у тому, що не сервіси просувають російську музику в Україні, а самі жителі нашої країни не перестають лайкати і прослуховувати треки з московії знову і знову. Чарти складаються не на основі алгоритмів, а на підставі переваг користувачів. Російські в топі музики по Україні українців” – коментар нашої редакції.

Організація навела кілька конкретних прикладів. Зокрема, російськомовні треки Sigma Boy та Homey групи AY YOLA нещодавно стали вірусними та зайняли верхні позиції у чартах Apple Music Ukraine. На думку ініціаторів звернення, навіть незважаючи на постійні атаки дронами-шахедами, ракетами та снарядами, українська аудиторія продовжує активно слухати російську музику, а російська сторона інвестує значні ресурси в її просування.

Крім того, самі музиканти вищезгаданих російських груп публічно повідомили, що одержують відчутний прибуток від прослуховувань з України, і заявили, що спрямовують ці кошти на підтримку російських військових, задіяних у війні проти України.

В «УААСП» наголошують, що за три роки війни держава так і не зробила системних кроків для обмеження впливу російського музичного контенту. У зв’язку з цим автори закликають органи влади розпочати діалог із Apple Music, Spotify, YouTube Music та іншими сервісами з метою технічно обмежити доступ до російської музики для користувачів в Україні. За потреби — розробити та впровадити відповідне законодавство.

У заяві зазначається, що українська музична індустрія військового часу не має в своєму розпорядженні достатніх ресурсів, щоб самостійно протистояти масштабній медіатехнологічній машині, за якою, як стверджується, стоїть координація ФСБ та фінансування від російських нафтогазових доходів.

Нагадаємо, у лютому 2025 року петиція з вимогою заборонити російськомовні пісні на стрімінгових платформах в Україні набрала 28 тисяч підписів лише за п’ять днів. Її автор Олександр Леоненко закликав уряд внести зміни до законодавства, щоб зобов’язати сервіси на кшталт Apple Music, Spotify та YouTube Music обмежити доступ до такого контенту, незалежно від громадянства виконавця.

Кабінет Міністрів направив цю петицію на розгляд до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка має повноваження вести переговори із закордонними компаніями щодо блокування контенту в українському сегменті.

У квітні 2025 року у Верховній Раді розпочалися обговорення можливої ​​заборони на доступ до російськомовної музики на стрімінгових платформах для користувачів з України. Під час засідання профільного підкомітету з музичної індустрії з’ясувалося, що на даний момент відсутні дієві механізми для реалізації такої заборони, а самі стрімінгові платформи відмовляються обмежувати контент на вимогу української сторони.