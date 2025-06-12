Apple анонсировала macOS Tahoe 26, tvOS 26 и visionOS 26

На конференции WWDC 2025 компания Apple анонсировала новые версии операционных систем для компьютеров Mac — macOS Tahoe 26, смарт ТВ tvOS 26 и новую ОС для гарнитур гарнитуры дополненной и виртуальной реальности — visionOS 26

Про macOS Tahoe 26

Обновление macOS Tahoe 26 включает визуальные изменения, переработанные встроенные инструменты и более тесную интеграцию функций искусственного интеллекта.

Главным изменением стал редизайн интерфейса в стиле Liquid Glass: обновлены иконки, переработан Центр управления и визуально система стала ближе к оформлению последних версий iOS. Одним из заметных нововведений стало появление на Mac отдельного приложения «Телефон», через которое теперь можно управлять вызовами, просматривать контакты и голосовую почту прямо с компьютера.

Существенные изменения коснулись и поиска Spotlight. Он теперь агрегирует результаты не только из локальных файлов и приложений, но и из событий, облачных сервисов и стороннего контента, позволяя пользователю видеть все в одном окне. Добавлена функция выполнения быстрых действий и интеграция с функцией iPhone Mirroring, которая расширяет взаимодействие с приложениями на смартфоне.

Функция Live Activities, ранее доступная только на iPhone, теперь работает и на Mac. Это позволяет отслеживать, например, статус рейсов или доставки в реальном времени прямо на экране ноутбука или настольного компьютера.

Системные возможности, связанные с искусственным интеллектом Apple Intelligence, получили развитие. В частности, теперь доступен перевод сообщений и звонков в реальном времени, обновления коснулись генерации эмодзи, инструментов работы с изображениями и библиотеки Быстрых команд.

Для пользователей, интересующихся играми, появилось новое приложение Games, где собраны как сами игры, так и возможности общения с друзьями. Появилась функция Game Overlay, позволяющая менять настройки или открывать чат прямо во время игрового процесса.

Кроме того, обновления затронули стандартные приложения macOS. Messages получили поддержку фонов и опросов в групповых чатах, в системе появилось новое приложение Journal, в Photos — дополнительные фильтры, в Reminders — улучшенная организация задач, а Notes теперь поддерживают синтаксис Markdown.

macOS Tahoe 26 уже доступна для разработчиков. Публичный релиз ожидается осенью 2025 года. для:

MacBook Air с чипом Apple Silicon (с 2020 года и новее)

MacBook Pro с чипом Apple Silicon (с 2020 года и новее)

MacBook Pro 16″ (2019)

MacBook Pro 13″ (2020, с четырьмя портами Thunderbolt 3)

iMac (2020 и новее)

Mac mini (2020 и новее)

Mac Studio (2022 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Главное про tvOS 26

Apple анонсировала выход обновлённой версии операционной системы для Apple TV — tvOS 26. Релиз запланирован на осень 2025 года. Основное внимание в новой версии уделено визуальным изменениям и улучшению пользовательского взаимодействия.

Главным элементом обновления стал редизайн интерфейса под названием Liquid Glass. Этот подход, заимствованный из visionOS, предполагает использование многослойной графики с прозрачностью, округлыми формами и динамическим отражением цветовой гаммы окружающего контента на элементы системы. Новый дизайн применяется как в меню, так и в приложении TV, где обновлён внешний вид постеров.

По словам Apple, задача редизайна — сделать интерфейс менее навязчивым и сфокусировать внимание зрителя на контенте, снижая визуальные отвлекающие элементы. Одновременно с этим изменился и главный экран: иконки стали визуально глубже и получили лёгкий блеск.

Функциональные изменения затронули приложение Apple Music Sing. Теперь пользователи могут использовать iPhone как микрофон для караоке, подключать дополнительные устройства и делиться управлением очередью песен. Также стало возможным выражать эмоции с помощью эмодзи, которые отображаются на экране во время исполнения.

Ещё одно изменение касается профилей. Сразу после запуска Apple TV система предлагает выбрать активного пользователя, что упрощает доступ к индивидуальным рекомендациям и истории просмотров.

Кроме того, в tvOS 26 появились новые виды экранных заставок Aerial, а в настройках добавлена возможность назначить любую колонку с поддержкой AirPlay в качестве постоянного аудиовыхода. Ранее такая опция была доступна только для пользователей HomePod.

Какие Apple TV получат tvOS 26:

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1-е поколение) (2017)

Apple TV 4K (2-е поколение) (2021)

Apple TV 4K (3-е поколение) (2022)

visionOS 26

Apple анонсировала третье поколение операционной системы для своей гарнитуры дополненной и виртуальной реальности — visionOS 26. Обновление призвано расширить функциональность устройства и сделать работу с ним более удобной.

Среди ключевых изменений — возможность прокрутки страниц с помощью отслеживания взгляда, что позволяет управлять интерфейсом без использования рук. Появились новые 3D-виджеты, которые можно располагать в пространстве перед пользователем или закреплять на поверхностях, создавая эффект цифровых рамок для фотографий.

Важным новшеством стала технология Spatial Photos, использующая искусственный интеллект для преобразования обычных двухмерных снимков в объемные изображения с глубиной. Также были усовершенствованы цифровые аватары Personas, которые теперь выглядят более реалистично благодаря улучшениям в передаче текстуры кожи, волос и мимики.

Еще одним значимым дополнением стали совместные пространства, позволяющие нескольким пользователям одновременно смотреть фильмы, слушать музыку или читать книги, находясь при этом на удалении друг от друга.

Первая бета-версия visionOS 26 стала доступна с 9 июня 2025 года, а официальный выпуск операционной системы ожидается в сентябре.