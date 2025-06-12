Apple анонсувала macOS Tahoe 26, tvOS 26 та visionOS 26

На конференції WWDC 2025 компанія Apple анонсувала нові версії операційних систем для комп’ютерів Mac – macOS Tahoe 26, смарт ТВ tvOS 26 та нову ОС для гарнітур гарнітури доповненої та віртуальної реальності – visionOS 26

Про macOS Tahoe 26

Оновлення macOS Tahoe 26 включає візуальні зміни, перероблені вбудовані інструменти та тіснішу інтеграцію функцій штучного інтелекту.

Головною зміною став редизайн інтерфейсу в стилі Liquid Glass: оновлено іконки, перероблено Центр управління та візуально система стала ближчою до оформлення останніх версій iOS. Одним із помітних нововведень стала поява на Mac окремої програми “Телефон”, через яку тепер можна керувати викликами, переглядати контакти та голосову пошту прямо з комп’ютера.

Істотні зміни торкнулися пошуку Spotlight. Він тепер агрегує результати не тільки з локальних файлів та програм, але й з подій, хмарних сервісів та стороннього контенту, дозволяючи користувачеві бачити все в одному вікні. Додано функцію виконання швидких дій та інтеграцію з функцією iPhone Mirroring, яка розширює взаємодію з додатками на смартфоні.

Функція Live Activities, яка раніше доступна тільки на iPhone, тепер працює і на Mac. Це дозволяє відстежувати, наприклад, статус рейсів або доставки в реальному часі прямо на екрані ноутбука або настільного комп’ютера.

Системні можливості, пов’язані зі штучним інтелектом Apple Intelligence, отримали розвиток.

Для користувачів, які цікавляться іграми, з’явився новий додаток Games, де зібрані як самі ігри, так і можливості спілкування з друзями.

Крім того, оновлення торкнулися стандартних програм macOS. Messages отримали підтримку фонів і опитувань у групових чатах, у системі з’явився новий додаток Journal, у Photos — додаткові фільтри, у Reminders — покращена організація завдань, а Notes тепер підтримують синтаксис Markdown.

macOS Tahoe 26 вже доступна для розробників. А ці ПК отримають оновлення восени:

MacBook Air з чіпом Apple Silicon (з 2020 року та новіше)

MacBook Pro з чіпом Apple Silicon (з 2020 року та новіше)

MacBook Pro 16″ (2019)

MacBook Pro 13″ (2020, з чотирма портами Thunderbolt 3)

iMac (2020 та новіший)

Mac mini (2020 та новіший)

Mac Studio (2022 та новіший)

Mac Pro (2019 та новіший)

Головне для tvOS 26

Apple анонсувала вихід оновленої версії операційної системи Apple TV — tvOS 26. Реліз запланований на осінь 2025 року. Основна увага в новій версії приділена візуальним змінам і поліпшенню взаємодії користувача.

Головним елементом оновлення став редизайн інтерфейсу Liquid Glass. Цей підхід, запозичений з visionOS, передбачає використання багатошарової графіки з прозорістю, округлими формами та динамічним відображенням колірної гами навколишнього контенту на елементи системи. Новий дизайн застосовується як у меню, так і в програмі TV, де оновлено зовнішній вигляд постерів.

За словами Apple, завдання редизайну — зробити інтерфейс менш нав’язливим і сфокусувати увагу глядача на контенті, знижуючи візуальні елементи, що відволікають. Водночас змінився і головний екран: іконки стали візуально глибшими та отримали легкий блиск.

Функціональні зміни торкнулися програми Apple Music Sing. Тепер користувачі можуть використовувати iPhone як мікрофон для караоке, підключати додаткові пристрої та ділитися керуванням чергою пісень. Також стало можливим виражати емоції за допомогою емодзі, що відображаються на екрані під час виконання.

Ще одна зміна стосується профілів. Відразу після запуску Apple TV система пропонує вибрати активного користувача, що полегшує доступ до індивідуальних рекомендацій та історії переглядів.

Крім того, в tvOS 26 з’явилися нові види екранних заставок Aerial, а в налаштуваннях додана можливість призначити будь-яку колонку з підтримкою AirPlay як постійний аудіовиход. Раніше така опція була доступна лише користувачам HomePod.

Які Apple TV отримають tvOS 26:

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1-е покоління) (2017)

Apple TV 4K (2-ге покоління) (2021)

Apple TV 4K (3-е покоління) (2022)

visionOS 26

Apple анонсувала третє покоління операційної системи для своєї гарнітури доповненої та віртуальної реальності – visionOS 26. Оновлення покликане розширити функціональність пристрою та зробити роботу з ним зручнішою.

Серед ключових змін є можливість прокручування сторінок за допомогою відстеження погляду, що дозволяє керувати інтерфейсом без використання рук. З’явилися нові 3D-віджети, які можна розташовувати у просторі перед користувачем або закріплювати на поверхнях, створюючи ефект цифрових фоторамок.

Важливим нововведенням стала технологія Spatial Photos, яка використовує штучний інтелект для перетворення звичайних двовимірних знімків на об’ємні зображення з глибиною. Також були вдосконалені цифрові аватари Personas, які тепер виглядають більш реалістично завдяки покращенням у передачі текстури шкіри, волосся та міміки.

Ще одним значущим доповненням стали спільні простори, що дозволяють кільком користувачам одночасно дивитися фільми, слухати музику або читати книги, перебуваючи при цьому на відстані один від одного.

Перша бета-версія visionOS 26 стала доступною з 9 червня 2025 року, а офіційний випуск операційної системи очікується у вересні.