AOC представила два 27-дюймовых монитора для игр31.07.24
Компания AOC расширяет свою линейку игровых мониторов, выпустив новую недорогую модель под названием AOC Q27G3ZN и U27B3CF.
AOC Q27G3ZN
Компания AOC расширяет свою линейку игровых мониторов, выпустив новую недорогую модель под названием AOC Q27G3ZN. Монитор оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 260 Гц.
Время отклика составляет 1 мс, контрастность – 1000:1, а максимальная яркость достигает 450 нит. Экран может похвастаться 128% охватом цветовой гаммы sRGB и сертификацией DisplayHDR 400, а также поддержкой технологии Adaptive-Sync. Углы обзора составляют 178°.
Из портов в устройстве есть HDMI 2.0, DP 1.4 и 3.5 мм аудиовыход. AOC Q27G3ZN уже доступен для покупки в Китае по цене $260.
AOC U27B3CF
Компания AOC анонсировала на глобальном рынке новый монитор AOC U27B3CF. Это устройство оснащено 27-дюймовым экраном с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 350 нит. Дисплей поддерживает 94.9% цветового пространства DCI-P3 и 128.7% — sRGB. Монитор также оборудован стереодинамиками общей мощностью 4 Вт.
Кроме того, новинка поставляется с интегрированным USB-хабом и поддержкой USB-C Power Delivery на 65 Вт, что позволяет заряжать подключенные устройства. Монитор оснащен регулируемой по высоте и наклону подставкой, что обеспечивает дополнительное удобство в использовании.
AOC U27B3CF уже доступен на сайте производителя по цене €373.
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Компания AOC расширяет свою линейку игровых мониторов, выпустив новую недорогую модель под названием AOC Q27G3ZN и U27B3CF
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