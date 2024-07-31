AOC представила два 27-дюймові монітори для ігор

Компанія AOC розширює свою лінійку ігрових моніторів, випустивши нову недорогу модель за назвою AOC Q27G3ZN та U27B3CF.

AOC Q27G3ZN

Компанія AOC розширює свою лінійку ігрових моніторів, випустивши нову недорогу модель AOC Q27G3ZN. Монітор оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та частотою оновлення 260 Гц.

Час відгуку становить 1 мс, контрастність – 1000:1, а максимальна яскравість сягає 450 нит. Екран може похвалитися 128% охопленням кольорової гами sRGB і сертифікацією DisplayHDR 400, а також підтримкою технології Adaptive-Sync. Кути огляду становлять 178 °.

З портів у пристрої є HDMI 2.0, DP 1.4 та 3.5 мм аудіовиход. AOC Q27G3ZN вже доступний для покупки у Китаї за ціною $260.

AOC U27B3CF

Компанія AOC анонсувала на глобальному ринку новий монітор AOC U27B3CF. Цей пристрій оснащений 27-дюймовим екраном з роздільною здатністю 3840х2160 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і максимальною яскравістю 350 нит. Дисплей підтримує 94.9% колірного простору DCI-P3 та 128.7% – sRGB. Монітор також обладнано стереодинаміками загальною потужністю 4 Вт.

Крім того, новинка поставляється з інтегрованим USB-хабом та підтримкою USB-C Power Delivery на 65 Вт, що дозволяє заряджати підключені пристрої. Монітор оснащений регульованою по висоті та нахилу підставкою, що забезпечує додаткову зручність у використанні.

AOC U27B3CF вже доступний на сайті виробника за ціною €373.