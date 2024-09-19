Android будет синхронизировать уведомления на всех устройствах пользователя19.09.24
Google работает над функцией синхронизации уведомлений между устройствами в своей экосистеме, как стало известно благодаря находке Мишала Рахмана из Android Authority. В бета-версии Android 15 он обнаружил код, который указывает на новую возможность синхронизации уведомлений. Эта функция позволит уведомлениям синхронизироваться между устройствами, что означает, что если пользователь отклонит уведомление на одном устройстве, оно будет автоматически синхронизироваться с другим.
Сейчас, например, уведомления и события приходят на все устройства, где введена учетная запись Гугл. Реагировать на них их приходится на каждом из устройств.
Фрагмент кода был найден в разделе «Оповещения» в настройках системы, рядом с новыми опциями, такими как «приостановка уведомлений». Пока функция не реализована, но предполагается, что она будет работать не только на устройствах Pixel, а станет доступной для всех устройств, работающих на Android. Рахман подчеркивает, что из-за отсутствия описания этой функции пока трудно сказать, как она будет работать в полной мере, но её введение, вероятно, станет полезным для большинства пользователей, желающих получить более интегрированный опыт работы с Android.
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Android будет синхронизировать уведомления на всех устройствах пользователяGoogle Андроид
Сейчас, например, уведомления и события приходят на все устройства, где введена учетная запись Гугл. Реагировать на них их приходится на каждом из устройств.
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