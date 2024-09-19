Android синхронізуватиме повідомлення на всіх пристроях користувача

Google працює над функцією синхронізації повідомлень між пристроями у своїй екосистемі, як стало відомо завдяки знахідці Мішала Рахмана з Android Authority. У бета-версії Android 15 він виявив код, який вказує на нову можливість синхронізації повідомлень. Ця функція дозволить повідомленням синхронізуватися між пристроями, що означає, що якщо користувач відхилятиме повідомлення на одному пристрої, воно буде автоматично синхронізуватися з іншим.

Зараз, наприклад, повідомлення та події приходять на всі пристрої, де введено обліковий запис Google. Реагувати ними їх доводиться кожному з пристроїв.

Фрагмент коду був знайдений у розділі «Оповіщення» в налаштуваннях системи, поряд з новими опціями, такими як «зупинення повідомлень». Поки що функція не реалізована, але передбачається, що вона працюватиме не тільки на пристроях Pixel, а стане доступною для всіх пристроїв, що працюють на Android. Рахман підкреслює, що через відсутність опису цієї функції поки важко сказати, як вона працюватиме повною мірою, але її введення, ймовірно, стане корисним для більшості користувачів, які бажають отримати більш інтегрований досвід роботи з Android.