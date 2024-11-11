AMD впервые опередила Intel по продажам серверных процессоров

AMD впервые обошла Intel по доходам на рынке процессоров для центров обработки данных (ЦОД), что стало значимым событием, учитывая многолетнее доминирование Intel в этой сфере. В третьем квартале этого года AMD заработала $3,549 млрд в сегменте ЦОД, в то время как доходы Intel составили $3,3 млрд. Такая динамика обусловлена увеличением популярности процессоров AMD EPYC, которые получили конкурентные преимущества перед Intel Xeon.

Intel вынуждена предлагать свои серверные чипы с существенными скидками, чтобы сохранять позиции на рынке, что привело к сокращению прибыли. Несмотря на это, компания надеется на восстановление благодаря линейке процессоров Granite Rapids, в частности флагманскому 128-ядерному Intel Xeon 6980P, стоимость которого составляет $17 800.

На фоне этого NVIDIA сохраняет уверенное лидерство на рынке компонентов для ЦОД, особенно благодаря своим вычислительным GPU и сетевым чипам, которые используются для задач искусственного интеллекта. В третьем квартале 2024 года NVIDIA заработала $3,668 млрд на сетевых продуктах и $22,604 млрд на GPU, что значительно превышает доходы AMD и Intel в совокупности. За первую половину года продажи GPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений принесли NVIDIA почти $42 млрд, и ожидается, что этот показатель вырастет во второй половине года.