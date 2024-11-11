AMD впервые опередила Intel по продажам серверных процессоров11.11.24
AMD впервые обошла Intel по доходам на рынке процессоров для центров обработки данных (ЦОД), что стало значимым событием, учитывая многолетнее доминирование Intel в этой сфере. В третьем квартале этого года AMD заработала $3,549 млрд в сегменте ЦОД, в то время как доходы Intel составили $3,3 млрд. Такая динамика обусловлена увеличением популярности процессоров AMD EPYC, которые получили конкурентные преимущества перед Intel Xeon.
Intel вынуждена предлагать свои серверные чипы с существенными скидками, чтобы сохранять позиции на рынке, что привело к сокращению прибыли. Несмотря на это, компания надеется на восстановление благодаря линейке процессоров Granite Rapids, в частности флагманскому 128-ядерному Intel Xeon 6980P, стоимость которого составляет $17 800.
На фоне этого NVIDIA сохраняет уверенное лидерство на рынке компонентов для ЦОД, особенно благодаря своим вычислительным GPU и сетевым чипам, которые используются для задач искусственного интеллекта. В третьем квартале 2024 года NVIDIA заработала $3,668 млрд на сетевых продуктах и $22,604 млрд на GPU, что значительно превышает доходы AMD и Intel в совокупности. За первую половину года продажи GPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений принесли NVIDIA почти $42 млрд, и ожидается, что этот показатель вырастет во второй половине года.
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AMD впервые опередила Intel по продажам серверных процессоровAMD Intel бизнес серверы статистика
AMD впервые обошла Intel по доходам на рынке процессоров для центров обработки данных (ЦОД), что стало значимым событием, учитывая многолетнее доминирование Intel в этой сфере
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