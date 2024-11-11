AMD вперше випередила Intel з продажу серверних процесорів11.11.24
AMD вперше обійшла Intel за доходами на ринку процесорів для центрів обробки даних (ЦОД), що стало значущою подією з огляду на багаторічне домінування Intel у цій сфері. У третьому кварталі цього року AMD заробила $3,549 млрд у сегменті ЦОД, тоді як доходи Intel становили $3,3 млрд. Така динаміка зумовлена збільшенням популярності процесорів AMD EPYC, які отримали конкурентні переваги перед Intel Xeon.
Intel змушена пропонувати свої серверні чіпи зі суттєвими знижками, щоб зберігати позиції на ринку, що призвело до скорочення прибутку. Незважаючи на це компанія сподівається на відновлення завдяки лінійці процесорів Granite Rapids, зокрема флагманському 128-ядерному Intel Xeon 6980P, вартість якого становить $17 800.
На тлі цього NVIDIA зберігає впевнене лідерство на ринку компонентів для ЦОД, особливо завдяки своїм обчислювальним GPU та мережевим чіпам, які використовуються для штучного інтелекту. У третьому кварталі 2024 року NVIDIA заробила $3,668 млрд на мережевих продуктах і $22,604 млрд на GPU, що значно перевищує доходи AMD та Intel у сукупності. За першу половину року продажі GPU для ІІ та високопродуктивних обчислень принесли NVIDIA майже $42 млрд, і очікується, що цей показник зросте у другій половині року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Samsung Galaxy Flip – не зовсім іміджева історія. Компактний у складеному вигляді та практичний і класичний у розкладеному – він здається повноцінною альтернативою сучасним мобільним апаратам. Розберемося чи це так
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
AMD вперше випередила Intel з продажу серверних процесорівAMD Intel бізнес сервери статистика
AMD вперше обійшла Intel за доходами на ринку процесорів для центрів обробки даних (ЦОД), що стало значущою подією з огляду на багаторічне домінування Intel у цій сфері.
Новий рекорд – Bitcoin дорожчий за $80 000біткоін криптовалюта
10 листопада 2024 року вартість Bitcoin вперше перевищила позначку в 80 000 доларів, досягнувши $80 948,66 перед невеликим зниженням.