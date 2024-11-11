AMD вперше випередила Intel з продажу серверних процесорів

AMD вперше обійшла Intel за доходами на ринку процесорів для центрів обробки даних (ЦОД), що стало значущою подією з огляду на багаторічне домінування Intel у цій сфері. У третьому кварталі цього року AMD заробила $3,549 млрд у сегменті ЦОД, тоді як доходи Intel становили $3,3 млрд. Така динаміка зумовлена ​​збільшенням популярності процесорів AMD EPYC, які отримали конкурентні переваги перед Intel Xeon.

Intel змушена пропонувати свої серверні чіпи зі суттєвими знижками, щоб зберігати позиції на ринку, що призвело до скорочення прибутку. Незважаючи на це компанія сподівається на відновлення завдяки лінійці процесорів Granite Rapids, зокрема флагманському 128-ядерному Intel Xeon 6980P, вартість якого становить $17 800.

На тлі цього NVIDIA зберігає впевнене лідерство на ринку компонентів для ЦОД, особливо завдяки своїм обчислювальним GPU та мережевим чіпам, які використовуються для штучного інтелекту. У третьому кварталі 2024 року NVIDIA заробила $3,668 млрд на мережевих продуктах і $22,604 млрд на GPU, що значно перевищує доходи AMD та Intel у сукупності. За першу половину року продажі GPU для ІІ та високопродуктивних обчислень принесли NVIDIA майже $42 млрд, і очікується, що цей показник зросте у другій половині року.