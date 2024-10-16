AMD Ultra Ethernet — первая сетевая карта на 400 Гбит16.10.24
AMD представила свою первую сетевую карту Pensando Pollara 400 с поддержкой 400 GbE — ещё до официального выхода спецификации Ultra Ethernet (UEC) версии 1.0, который ожидается в первом квартале 2025 года. Несмотря на перенос выхода спецификации, карта уже была анонсирована, и её коммерческая доступность планируется на первую половину 2025 года, сразу после официального выпуска UEC.
Pensando Pollara 400 AI NIC предназначена для высокопроизводительных вычислений (HPC) и сетей искусственного интеллекта (AI). Ключевые особенности включают:
- Интеллектуальное многопутевое распространение, которое динамически распределяет пакеты данных по оптимальным маршрутам для предотвращения перегрузки сети.
- Контроль перегрузки с учётом пути, перенаправляющий данные с временно перегруженных путей для непрерывного высокоскоростного потока данных.
- Быстрое обнаружение и обход сбоев сети, обеспечивающие бесперебойную связь между GPU для максимальной производительности кластеров ИИ и минимизации задержек.
Эти функции делают Pensando Pollara 400 отличным решением для масштабируемой и надежной инфраструктуры ИИ, оптимизируя сетевое взаимодействие и повышая эффективность обработки данных в дата-центрах.
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AMD Ultra Ethernet — первая сетевая карта на 400 ГбитAMD интернет
AMD представила свою первую сетевую карту Pensando Pollara 400 с поддержкой 400 GbE — ещё до официального выхода спецификации Ultra Ethernet (UEC) версии 1.0, который ожидается в первом квартале 2025 года
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