AMD Ultra Ethernet — перша мережева карта на 400 Гбіт16.10.24
AMD представила свою першу мережеву карту Pensando Pollara 400 з підтримкою 400 GbE – ще до офіційного випуску специфікації Ultra Ethernet (UEC) версії 1.0, який очікується в першому кварталі 2025 року. Незважаючи на перенесення випуску специфікації, карта вже анонсовано, а його комерційний доступ заплановано на перше півріччя 2025 року, одразу після офіційного випуску UEC.
Pensando Pollara 400 AI NIC розроблено для високопродуктивних обчислень (HPC) і мереж штучного інтелекту (AI). Ключові особливості:
- Інтелектуальний багатошляховий розподіл, який динамічно розподіляє пакети даних уздовж оптимальних маршрутів, щоб запобігти перевантаженню мережі.
- Контроль перевантаження з урахуванням шляху, який переспрямовує дані з тимчасово перевантажених шляхів для безперервного високошвидкісного потоку даних.
- Швидке виявлення та обхід мережевих збоїв, що забезпечує безперебійний зв’язок між графічними процесорами для максимального збільшення продуктивності кластера ШІ та мінімізації затримки.
Ці функції роблять Pensando Pollara 400 чудовим рішенням для масштабованої та надійної інфраструктури штучного інтелекту, оптимізуючи мережеву взаємодію та підвищуючи ефективність обробки даних у центрах обробки даних.
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AMD Ultra Ethernet — перша мережева карта на 400 ГбітAMD інтернет
AMD представила свою першу мережеву карту Pensando Pollara 400 з підтримкою 400GbE – ще до офіційного випуску специфікації Ultra Ethernet (UEC) версії 1.0, яка очікується в першому кварталі 2025 року.
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