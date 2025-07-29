Amazon представила электронную книгу для детей и цветную Kindle Colorsoft29.07.25
Amazon представила две новые модели электронных ридеров Kindle – упрощенную версию Colorsoft за $250 и специальную детскую модификацию Colorsoft Kids за $270. Обе модели имеют 7-дюймовые цветные экраны, как и старшая версия за $279, но предлагают уменьшенный объем памяти — всего 16 ГБ вместо 32. Это позволило снизить стоимость, но потенциально ограничивает пользователя, особенно если читает много манги или графических романов.
Новый Kindle Colorsoft имеет теплую регулируемую подсветку, держит заряд до восьми недель и заряжается через USB-C, хотя поддержки беспроводной зарядки нет. В комплекте пользователь получит три месяца подписки на Kindle Unlimited. В целом, технически модель соответствует стандартам других устройств серии Kindle, в частности, Paperwhite, которые также имеют 16 ГБ памяти.
Kindle Colorsoft
-
7-дюймовый цветной дисплей,
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регулируемая тёплая подсветка,
-
время автономной работы до 8 недель,
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поддержка Kindle Unlimited (включены 3 месяца подписки, которая обычно стоит $12 в месяц).
Детская версия Colorsoft Kids сочетает цветной дисплей с функциональностью моделей Kindle Kids и Paperwhite Kids. Она поставляется с подпиской Amazon Kids+ в год, двумя защитными чехлами по выбору, двухлетней гарантией и тем же аккумулятором и зарядным портом, что и взрослая модель. По сравнению с базовой Kindle Kids, имеющей 6-дюймовый экран, новинка выглядит более выгодной для пользователей ценящих больший дисплей и цветную графику.
Kindle Colorsoft Kids
Версия для детей стоит $270 и сочетает в себе функциональность Colorsoft и опции из линейки Kindle Kids:
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7-дюймовый цветной экран (как у Paperwhite Kids),
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16 ГБ памяти,
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зарядка через USB-C,
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время работы до 8 недель,
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яркий чехол на выбор,
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1 год подписки на Amazon Kids+,
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2 года расширенной гарантии.
Модели уже доступны на Amazon. Напомним, что в прошлом году компания показала четыре новых Kindle – цветную версию Colorsoft, обновленный Paperwhite, премиальный Scribe с поддержкой заметок и компактный Kindle 12-го поколения. Правда после релиза первого Colorsoft некоторые пользователи жаловались на желтую полосу на дисплее. Amazon признала проблему и заявила, что ее исправили обновлением программного обеспечения и калибровкой экрана.
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Amazon представила электронную книгу для детей и цветную Kindle Colorsoft Amazon Kindle электронная книга
Amazon представила две новые модели электронных ридеров Kindle – упрощенную версию Colorsoft за $250 и специальную детскую модификацию Colorsoft Kids за $270
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