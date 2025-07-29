Amazon представила електронну книгу для дітей та кольорову Kindle Colorsoft

Amazon представила дві нові моделі електронних рідерів Kindle – спрощену версію Colorsoft за $250 та спеціальну дитячу модифікацію Colorsoft Kids за $270. Обидві моделі мають 7-дюймові кольорові екрани, як і старша версія за $279, але пропонують зменшений обсяг пам’яті — лише 16 ГБ замість 32. Це дозволило знизити вартість, але потенційно обмежує користувача, особливо, якщо читає багато манги чи графічних романів.

Новий Kindle Colorsoft має тепле регульоване підсвічування, тримає заряд до восьми тижнів і заряджається через USB-C, хоча підтримки бездротової зарядки немає. У комплекті користувач отримає три місяці передплати Kindle Unlimited. Загалом, технічно модель відповідає стандартам інших пристроїв серії Kindle, зокрема Paperwhite, які також мають 16 ГБ пам’яті.

Kindle Colorsoft

7-дюймовий кольоровий дисплей,

регульоване тепле підсвічування,

час автономної роботи до 8 тижнів,

підтримка Kindle Unlimited (включено 3 місяці підписки, яка зазвичай коштує $12 на місяць).

Дитяча версія Colorsoft Kids поєднує кольоровий дисплей із функціональністю моделей Kindle Kids та Paperwhite Kids. Вона поставляється з підпискою Amazon Kids+ на рік, двома захисними чохлами на вибір, дворічною гарантією і тим же акумулятором і зарядним портом, що й доросла модель. У порівнянні з базовою Kindle Kids, що має 6-дюймовий екран, новинка виглядає вигіднішою для користувачів цінують більший дисплей і кольорову графіку.

Kindle Colorsoft Kids

Версія для дітей коштує $270 і поєднує в собі функціональність Colorsoft та опції з лінійки Kindle Kids:

7-дюймовий кольоровий екран (як Paperwhite Kids),

16 ГБ пам’яті,

заряджання через USB-C,

час роботи до 8 тижнів,

яскравий чохол на вибір,

1 рік підписки на Amazon Kids+,

2 роки розширеної гарантії.

Моделі вже доступні на Amazon. Нагадаємо, що минулого року компанія показала чотири нові Kindle – кольорову версію Colorsoft, оновлений Paperwhite, преміальний Scribe з підтримкою нотаток та компактний Kindle 12-го покоління. Щоправда, після релізу першого Colorsoft деякі користувачі скаржилися на жовту смугу на дисплеї. Amazon визнала проблему і заявила, що її виправили оновленням програмного забезпечення та калібруванням екрану.