Amazfit T-Rex 3 получили функцию управления музыкой и новые режимы тренировок

Amazfit выпустила обновление для смарт-часов T-Rex 3, версия программного обеспечения 3.5.4.8. Обновление включает несколько новых функций и улучшений. Одной из них стала программа Audio Control, которая позволяет управлять воспроизведением музыки на подключенном смартфоне прямо с часов. Также был добавлен новый тип тренировки — лыжный тренажер, который фиксирует такие показатели, как пройденная дистанция и частота движений.

Кроме того, улучшена функция для рыбалки: теперь пользователи могут отслеживать GPS-координаты места, где находится их удочка, что помогает находить лучшие места для рыбалки. Также тренировка по укреплению мышц получила улучшения, позволяя легче вносить изменения во время перерывов.

Другие новшества включают возможность импортировать маршруты через приложение Zepp и отображать контрольные точки на экране часов во время тренировки. Также была улучшена система уведомлений, которые появляются во время тренировок. Однако, проблема с быстрой разрядкой батареи, возникшая после предыдущего обновления, пока не решена.

Обновление доступно для загрузки через приложение Zepp, в разделе «Профиль», «Amazfit T-Rex 3», «Системное обновление». Размер файла обновления — 13.47 МБ. Смарт-часы Amazfit T-Rex 3 также доступны на Amazon в трех цветах (в том числе новый оттенок Haze Grey) по цене 279,99 долларов США.

А еще Amazfit анонсировала запуск новой версии смарт-часов T-Rex 3 Haze Gray в Европе, включая Великобританию, Францию и Италию. Это уже третий цвет устройства, после красного Lava и черного Onyx, представленных в прошлом году. Модель была выпущена в США в январе и теперь доступна для европейских покупателей.

T-Rex 3 Haze Gray имеет стильный серебряный стальной ободок и светло-серый корпус, дополненный соответствующим силиконовым ремешком. Хотя дизайн был обновлен, технические характеристики остались прежними. Часы оснащены AMOLED-экраном размером 1,5 дюйма с пиковой яркостью до 2000 нит. Они могут работать до трех недель на одном заряде при обычном использовании или до 42 часов в режиме точного GPS.

Смарт-часы поддерживают шесть систем спутниковой навигации и предлагают более 170 режимов тренировок. Также присутствует NFC для бесконтактных платежей и полезные мини-программы, такие как напоминания о питьевой воде и управление музыкой через Sonos. Особое внимание стоит уделить голосовому ассистенту Zepp Flow, который помогает отвечать на текстовые сообщения и предоставляет персонализированные тренировочные планы через Zepp AI coach.

Цена новых часов составляет £279.00/€299.90, такая же, как и у предыдущих моделей. Продаже устройства начнется с 18 февраля, а покупатели, которые приобретут T-Rex 3 Haze Gray до конца февраля, получат в подарок наушники Amazfit Up (стоимость £44.90/€49.90).