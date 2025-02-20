Amazfit T-Rex 3 отримали функцію управління музикою та нові режими тренувань20.02.25
Amazfit випустила оновлення для смарт-годин T-Rex 3, версія програмного забезпечення 3.5.4.8. Оновлення включає декілька нових функцій та покращень. Однією з них стала програма Audio Control, яка дозволяє керувати відтворенням музики на підключеному смартфоні з годинника. Також було додано новий тип тренування — лижний тренажер, який фіксує такі показники, як пройдена дистанція та частота рухів.
Крім того, покращено функцію для риболовлі: тепер користувачі можуть відстежувати GPS-координати місця, де знаходиться їхня вудка, що допомагає знаходити кращі місця для риболовлі. Також тренування зі зміцнення м’язів отримало поліпшення, дозволяючи легше вносити зміни під час перерв.
Інші нововведення включають можливість імпортувати маршрути через програму Zepp та відображати контрольні точки на екрані годинника під час тренування. Також було покращено систему повідомлень, які з’являються під час тренувань. Проте, проблема з швидкою розрядкою батареї, що виникла після попереднього оновлення, поки що не вирішена.
Оновлення доступне для завантаження через програму Zepp, у розділі “Профіль”, “Amazfit T-Rex 3”, “Системне оновлення”. Розмір файлу оновлення – 13.47 МБ. Смарт-годинник Amazfit T-Rex 3 також доступний на Amazon у трьох кольорах (у тому числі новий відтінок Haze Grey) за ціною 279,99 доларів США.
А ще Amazfit анонсувала запуск нової версії смарт-годин T-Rex 3 Haze Gray в Європі, включаючи Велику Британію, Францію та Італію. Це вже третій колір пристрою після червоного Lava і чорного Onyx, представлених минулого року. Модель була випущена у США у січні і тепер доступна для європейських покупців.
T-Rex 3 Haze Gray має стильний срібний сталевий обідок та світло-сірий корпус, доповнений відповідним силіконовим ремінцем. Хоча дизайн було оновлено, технічні характеристики залишилися незмінними. Годинник оснащений AMOLED-екраном розміром 1,5 дюйми з піковою яскравістю до 2000 нит. Вони можуть працювати до трьох тижнів на одному заряді при звичайному використанні або до 42 годин у режимі точного GPS.
Смарт-годинник підтримує шість систем супутникової навігації та пропонує більше 170 режимів тренувань. Також є NFC для безконтактних платежів і корисні міні-програми, такі як нагадування про питну воду та керування музикою через Sonos. Особливу увагу варто приділити голосовому помічнику Zepp Flow, який допомагає відповідати на текстові повідомлення та надає персоналізовані тренувальні плани через Zepp AI coach.
Ціна нового годинника складає £279.00/€299.90, така ж, як і у попередніх моделей. Продаж пристрою розпочнеться з 18 лютого, а покупці, які придбають T-Rex 3 Haze Gray до кінця лютого, отримають у подарунок навушники Amazfit Up (вартість £44.90/€49.90).
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Amazfit T-Rex 3 отримали функцію управління музикою та нові режими тренувань Amazfit смарт-годинник
А ще Amazfit анонсувала запуск нової версії смарт-годин T-Rex 3 Haze Gray у Європі, включаючи Великобританію, Францію та Італію.
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