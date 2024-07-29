Alphabet заработала 84,7 миллиарда долларов во втором квартале 2024. Годовой прирост — 14%

Компания Alphabet объявила о финансовых результатах за второй квартал 2024 года с доходом в 84,72 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с 74,6 миллиарда долларов во втором квартале 2023 года.

Операционная прибыль составила 27,43 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 23,62 миллиарда долларов, что также значительно превышает показатели прошлого года (18,37 миллиарда долларов). В предыдущем квартале, доход составил 80,5 миллиарда долларов, а чистая прибыль была 23,66 миллиарда долларов.

Доход от рекламы на YouTube во втором квартале 2024 года составил 8,66 миллиарда долларов, по сравнению с 7,67 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года. Облачный сегмент (Cloud) продемонстрировал доход в 10,35 миллиарда долларов, по сравнению с 8,03 миллиарда долларов годом ранее. Сегмент «Подписки, платформы и устройства Google», включающий аппаратное обеспечение, Play Store и нерекламные доходы YouTube, достиг 9,31 миллиарда долларов против 8,14 миллиарда долларов в прошлом году.