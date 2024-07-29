Alphabet заробила 84,7 мільярда доларів у другому кварталі 2024 року. Річний приріст – 14%

Компанія Alphabet оголосила про фінансові результати за другий квартал 2024 року з доходом 84,72 мільярда доларів, що на 14% більше у порівнянні з 74,6 мільярда доларів у другому кварталі 2023 року.

Операційний прибуток склав 27,43 мільярда доларів, а чистий прибуток – 23,62 мільярда доларів, що також значно перевищує показники минулого року (18,37 мільярда доларів). У попередньому кварталі дохід склав 80,5 мільярда доларів, а чистий прибуток був 23,66 мільярда доларів.

Дохід від реклами на YouTube у другому кварталі 2024 року склав 8,66 мільярда доларів, порівняно з 7,67 мільярда доларів за аналогічний період минулого року. Хмарний сегмент (Cloud) продемонстрував дохід у 10,35 мільярда доларів, порівняно з 8,03 мільярда доларів роком раніше. Сегмент “Підписки, платформи та пристрої Google”, що включає апаратне забезпечення, Play Store і нерекламні доходи YouTube, досяг 9,31 мільярда доларів проти 8,14 мільярда доларів минулого року.