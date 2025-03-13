Акции Tesla рекордно упали в цене с 2020 года — на 15%13.03.25
Акции Tesla упали на 15% в понедельник, что стало самым плохим торговым днем компании за последние четыре года. Причиной стали опасения снижения спроса на электромобили и пересмотренные прогнозы поставок. С начала 2025 года акции Tesla потеряли уже 45% стоимости.
Аналитик UBS Group AG Джозеф Спак снизил свой прогноз по продажам Tesla в первом квартале до 367 000 автомобилей – это на 16% меньше, чем ожидалось ранее. Также он больше не прогнозирует рост продаж в 2025 году, а наоборот – предполагает снижение на 5%. Другие аналитики Уолл-стрит также стали более пессимистично оценивать перспективы компании.
Ситуация усугубляется короткими сроками доставки в Китае, что свидетельствует о нехватке заказов. Кроме того, Tesla сталкивается с понижением популярности в Европе – в Германии регистрации новых автомобилей компании упали на 70% за первые два месяца года. В Китае продажи с шанхайского завода сократились на 49% в феврале, что является самым низким показателем с 2022 года.
Среди факторов, влияющих на падение Tesla: обновление Model Y, усиление конкуренции со стороны BYD и других производителей, а также имиджевые потери, вызванные политическими заявлениями Илона Маска. Инвесторы все больше сомневаются в возможности компании сохранить свои лидерские позиции на рынке электромобилей.
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