Акції Tesla рекордно впали в ціні з 2020 року – на 15%13.03.25
Акції Tesla впали на 15% у понеділок, що стало найгіршим торговим днем компанії за останні чотири роки. Причиною стали побоювання зниження попиту на електромобілі та переглянуті прогнози поставок. З початку 2025 року акції Tesla втратили вже 45% від вартості.
Аналітик UBS Group AG Джозеф Спак знизив свій прогноз з продажу Tesla у першому кварталі до 367 000 автомобілів – це на 16% менше, ніж очікувалося раніше. Також він більше не прогнозує зростання продажів у 2025 році, а навпаки – передбачає зниження на 5%. Інші аналітики Уолл-стріт також стали більш песимістично оцінювати перспективи компанії.
Ситуація посилюється короткими термінами доставки у Китаї, що свідчить про брак замовлень. Крім того, Tesla стикається зі зниженням популярності в Європі – у Німеччині реєстрації нових автомобілів компанії впали на 70% за перші два місяці року. У Китаї продаж із шанхайського заводу скоротився на 49% у лютому, що є найнижчим показником з 2022 року.
Серед факторів, що впливають на падіння Tesla: оновлення Model Y, посилення конкуренції з боку BYD та інших виробників, а також іміджеві втрати, спричинені політичними заявами Ілона Маска. Інвестори дедалі більше сумніваються у можливості компанії зберегти свої лідерські позиції на ринку електромобілів.
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